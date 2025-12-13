Democrazia e partecipazione, Ogliastro Cilento in controtendenza: al via la formazione civica

Mentre cresce la distanza tra cittadini e politica e la democrazia appare spesso un concetto poco partecipativo, Ogliastro Cilento sceglie di andare in controtendenza. Hanno preso il via ieri nel centro cilentano gli “Incontri di formazione civica”, un’iniziativa pensata per approfondire le radici della democrazia e stimolare la partecipazione attiva della comunità.

L’iniziativa

Il progetto è stato ideato dall’avvocato Arnaldo Miglino, docente e scrittore, e promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Apolito. Il ciclo di appuntamenti si è aperto con una lectio sulla democrazia greca a cura del professore Emanuele Stolfi dell’Università di Siena, alla presenza del consigliere regionale Corrado Matera.

«L’idea nasce dalla volontà di rendere tutti partecipi del pensiero e dei processi che hanno condotto alla nascita del sistema democratico», ha spiegato il professore Miglino a margine dell’evento. «Riteniamo sia un passaggio fondamentale per rendere i cittadini più attivi, consapevoli e determinati nel far valere i propri diritti».