De Rosa al Gp di Monza: «la Ferrari è la nostra Nazionale, serva da stimolo a tutti noi per migliorare»

Parata di politici, sportivi e personaggi famosi al Gp di Monza, domenica 3 settembre. Tra gli altri, erano presenti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Barbara Berlusconi, ma anche l’ex allenatore di calcio Fabio Capello, il cantante Fabio Rovazzi il cestista Dirk Nowitzki, il fresco campione del mondo di salto in alto Gianmarco Tamberi. Presenti anche anche la pattinatrice Arianna Fontana, gli attori Carlo Verdone e lo chef Gordon Ramsey.

Il Gran Premio di Monza

Ad assistere al Gran Premio di Monza 2023 anche il Ceo di Smet, Domenico De Rosa, che ha rilasciato un’intervista per ACI Radio al Direttore Pierluigi Bonora, che è anche caporedattore economia de Il Giornale.

Le dichiarazioni

«Non potevo mancare all’appuntamento con il Gran Premio di Monza – ha detto De Rosa – si tratta di un evento di straordinaria bellezza. Lo dimostra il calore del pubblico che si è riversato in pista alla fine del Gran Premio. È stato un weekend molto emozionante per la Formula 1, con la pole position ed il terzo e quarto posto conquistati in gara. Questo risultato dimostra ancora volta come l’italianità resti un’eccellenza nel mondo, per cui quella che io definisco la nostra Nazionale, ossia la Ferrari, deve servire da stimolo a tutti noi per sentirci orgogliosi e migliorare giorno dopo giorno sempre con ottimismo perché fare meglio e’sempre possibile per tutti».