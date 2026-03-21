Il cilentano Pasquale Mastrogiovanni approda su Rai 2 nel cast di “Paradise”

Pasquale Mastrogiovanni, giovane musicista cilentano, è parte del cast di “Paradise”, il programma di Pascal Vicedomini per Rai 2. La quinta edizione del late-nignt show, in onda a mezzanotte sulla seconda rete nazionale, ha preso il via ieri 20 marzo dalla sala Federico Fellini di Cinecittà e continuerà per altre numerose puntate in giro per i teatri d’Italia.

Il format

Il format è pensato per raccontare le cronache del mondo dello spettacolo senza tralasciare il ruolo che l’arte può svolgere nella società contemporanea. Pasquale Mastrogiovanni, giovane bassista originario di Orria Cilento, è tra i componenti della band che accompagna gli artisti ospiti sul palco sotto la direzione del Maestro Marco Zurzolo, docente del conservatorio Martucci di Salerno.

Tra gli ospiti della prima puntata la cantante israeliana Noa, il cantautore Erminio Sinni, l’attrice Anna Falchi e il presidente di Cinecittà Antonio Saccone. Un gran bel traguardo dunque per il musicista cilentano, già molto noto per essere il bassista dei Beat 90s e direttore – insieme a Leonardo Amato – dell’accademia musicale To Groove Music School con sede ad Omignano Scalo.

Vedremo ancora Pasquale Mastrogiovanni nella seconda puntata di Paradise realizzata all’interno del teatro San Carlo di Napoli; un palcoscenico di prestigio che aggiunge valore all’esperienza televisiva dell’artista cilentano. Mastrogiovanni non è nuovo ad eventi musicali di rilevanza nazionale ed internazionale: soltanto lo scorso dicembre è stato tra gli ambasciatori della musica italiana e napoletana in Turchia dove – insieme ad altri studenti e docenti del conservatorio salernitano e sempre diretto dal maestro Zurzolo – si è esibito nell’ambito della rassegna Marmaris New Year Fest 2025.