Dalla Serie D alla Promozione: le immagini del weekend

La Gelbison conquista i primi punti della gestione Agovino e lo fa sul difficile campo dell’Igea Virtus, capolista del torneo. Finisce 1 a 1. Un risultato utile soprattutto ai fini del morale.

Eccellenza: buio per il Santa Maria

In Eccellenza la Polisportiva Santa Maria perde anche contro la Sanseverinese ed è fanalino di coda del torneo. Un risultato che costa la panchina a mister Ferrara.

Super Agropoli

L’Agropoli continua a vincere ed insegue la capolista del campionato di Promozione, il Campagna. Quella del “Guariglia” contro la Virtus Montoro è stata una gara ricca di emozioni, una delle migliori viste fin ora.

Gli ospiti, benché fossero fanalino di coda del torneo, hanno sfoderato una buona prestazione. L’Agropoli, però, si è rivelata cinica trovando la doppietta con D’Avella e chiudendo i conti con un Tedesco in costante crescita.