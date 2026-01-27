Dalla connettività WiFi alle prestazioni avanzate della tecnologia XUWA

Il WiFi oggi: una tecnologia indispensabile

Il WiFi è diventato la spina dorsale della nostra vita digitale. Dalla navigazione quotidiana allo streaming in alta definizione, fino al lavoro da remoto, la connessione wireless è ormai un’infrastruttura essenziale tanto quanto la fibra ottica.

Negli ultimi anni, l’evoluzione del WiFi ha puntato su tre obiettivi chiave:

maggiore velocità , per supportare contenuti sempre più pesanti

, per supportare contenuti sempre più pesanti stabilità , per evitare interruzioni durante videochiamate e attività professionali

, per evitare interruzioni durante videochiamate e attività professionali copertura estesa, per garantire performance elevate anche in aree difficili da raggiungere

Nonostante i progressi, il WiFi tradizionale presenta ancora limiti strutturali: interferenze, distanza dal router, ostacoli fisici e saturazione della rete possono compromettere la qualità della connessione.

XUWA: la tecnologia wireless che supera i limiti del WiFi

XUWA (eXtended Ultra Wireless Access) è una tecnologia wireless avanzata progettata per offrire prestazioni elevate e affidabili, con caratteristiche che si avvicinano alla qualità della fibra ottica. Non si tratta di una novità per Convergenze S.p.A. Società Benefit, che la utilizza da tempo come soluzione strategica per garantire connettività stabile anche in contesti complessi, ma resta una tecnologia innovativa per performance e architettura.

XUWA si distingue per tre caratteristiche fondamentali:

1. Velocità ultra performante

Grazie a protocolli evoluti e a un’architettura radio ottimizzata, XUWA garantisce velocità elevate e stabili, anche in condizioni ambientali difficili.

2. Bassa latenza

La riduzione dei tempi di risposta rende XUWA ideale per smart working, gaming online, streaming 4K e applicazioni professionali che richiedono continuità e precisione.

3. Copertura estesa e affidabile

La tecnologia è progettata per raggiungere zone dove la fibra ottica non può arrivare, mantenendo performance costanti e senza degradazioni significative.

In sintesi, XUWA rappresenta una soluzione concreta per chi desidera una connessione potente, stabile e immediatamente disponibile, indipendentemente dalla posizione geografica.

Convergenze porta XUWA dove non arriva la fibra

Convergenze, da sempre impegnata nello sviluppo di infrastrutture tecnologiche avanzate, investe nella tecnologia XUWA per offrire connettività ultraveloce in numerosi territori della provincia di Salerno e oltre.

Grazie a XUWA, anche le aree più periferiche possono accedere a una connessione:

rapida come la fibra ottica

stabile e affidabile

perfetta per lavoro, studio e intrattenimento

Convergenze continua così a ridurre il digital divide, offrendo soluzioni tecnologiche performanti e contribuendo alla crescita digitale del territorio.