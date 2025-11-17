Dal primo sguardo a un “SI” per sempre: la storia di Angelo e Martina

La storia di un amore vero che racconta una bellissima favola moderna

Ci sono incontri che arrivano quando meno te lo aspetti, e che in un istante cambiano tutto“.

Una favola moderna

Angelo e Martina si sono conosciuti così, per caso, una di quelle sere in cui non pensi che stia per succedere qualcosa di importante. Un evento qualunque, un sorriso scambiato tra la folla, una chiacchierata leggera eppure, da quel momento, niente è più stato lo stesso.

Martina è entrata nella mia vita in punta di piedi – ci racconta emozionato Angelo, ma con una forza capace di rivoluzionare tutto. Ha raccolto il mio cuore e lo ha riempito di amore, di attenzioni, di presenza vera.

Con lei ho imparato che l’amore non è solo sentimento: è quotidianità, è sostegno, è rispetto, è guardarsi negli occhi e sapere che non si è più soli. Insieme abbiamo condiviso momenti bellissimi, ma anche sfide che ci hanno resi più forti.

Il frutto del loro amore porta il nome Michelangelo

E poi, il 1° ottobre 2024, è arrivato Michelangelo, il dono più grande, il frutto più puro e meraviglioso del nostro amore. Da quel giorno, il nostro “NOI” ha assunto un significato nuovo, più profondo, più completo.

Quando guardo Martina con nostro figlio tra le braccia, continua Angelo, capisco che la mia vita ha trovato il suo senso. Ogni gesto, ogni sorriso, ogni notte insonne è un tassello di una felicità che non avevo mai conosciuto prima.

Un passo verso un futuro insieme

Ed è per questo che oggi voglio fare un passo in più. Ho capito che non serve aspettare un momento perfetto, perché il momento perfetto è adesso. È ogni volta che ti guardo, ogni volta che mi abbracci, ogni volta che vedo la nostra famiglia crescere. Perché, se l’amore vero esiste, io l’ho trovato in te.

Un’emozionante proposta

Ed oggi, in questo spazio che racconta la nostra storia, voglio chiedertelo con poche parole, parole semplici, ma che spero facciano eco ovunque, fino al tuo cuore:

Martina, vuoi sposarmi?

