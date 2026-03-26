Dal Cilento alla narrativa contemporanea: il percorso di Alfredo Vassalluzzo

Tra le voci emergenti della narrativa italiana contemporanea, Alfredo Vassalluzzo è tante cose: scrittore, insegnante, psicologo, ex imprenditore di successo, fondatore di un’azienda che oggi fattura oltre 40 mln. di euro ogni anno ma, come ci conferma lui stesso, soprattutto insegnante.

Nato in Germania ma cresciuto a Stella Cilento, laureatosi in Letterature Moderne all’Università di Salerno, Vassalluzzo è uno scrittore apprezzato dalla critica contemporanea soprattutto per il suo romanzo, “Gargoyle”, libro che sarà presentato il 25 aprile a Marina di Camerota nell’ambito della manifestazione “Un ponte verso l’altro”, edito da Sensibili alle Foglie, la storica casa editrice fondata da Renato Curcio.

Il romanzo trae origine dall’esperienza come insegnante dell’autore nel carcere di Velletri, in provincia di Roma, e si muove lungo una linea sottile tra osservazione e introspezione, evitando ogni forma di retorica e restituendo una rappresentazione essenziale delle dinamiche educative in un contesto di detenzione. La storia è quella di Alfredo che fa il suo ingresso in carcere pieno di pregiudizi e paure e che ne uscirà, due anni dopo completamente trasformato grazie all’umanità dei suoi studenti, Ernesto, un trafficante di droga, Ling, uno zingaro senza storia, Damir, un russo sognatore.

La scrittura di Vassalluzzo si caratterizza per uno stile diretto, capace di dare spazio ai personaggi senza sovrastrutture, lasciando emergere la complessità delle relazioni.

Le radici cilentane dell’autore rappresentano un elemento identitario che si riflette nella sua sensibilità narrativa: un legame con il territorio che si traduce in attenzione per le storie individuali e per le trasformazioni interiori. Un tratto che contribuisce a definire una voce riconoscibile nel panorama letterario attuale.

Negli ultimi mesi, il nome di Alfredo Vassalluzzo ha inizato a circolare come voce letteraria nascente ma già autorevole di una moderna narrativa sociale che non cristalliza la scrittura sui soliti problemi ma che li affronta anche con ironia, rivelando aspetti che fino ad oggi non sono riusciti ad emergere in simili tentativi.

Accanto all’attività letteraria, Vassalluzzo continua il suo lavoro di insegnante, mantenendo centrale il rapporto con la formazione e con la realtà sociale. Una dimensione che attraversa tutta la sua produzione e che trova in Gargoyle una sintesi efficace.

In un tempo in cui raccontare la realtà è sempre più complesso, la scrittura di Alfredo Vassalluzzo nasce proprio lì dove la realtà non può essere aggirata. Nei suoi testi non c’è distanza tra chi osserva e ciò che viene osservato: ogni pagina sembra portare con sé il peso dell’esperienza vissuta.

È in questo spazio, sospeso tra vita e racconto, che la letteratura smette di essere semplice narrazione e diventa attraversamento, ricerca, esposizione. E forse è proprio da qui che prende forma una voce capace di restare, perché non costruita per essere raccontata, ma per essere riconosciuta.