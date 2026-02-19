Da Sala Consilina a Sanremo senza autostrade: al via il viaggio di Daniele Pugliese e Valentina Russo

È iniziato ieri il viaggio verso il Festival di Sanremo di Daniele Pugliese, volto noto di Casa Surace, insieme a Valentina Russo.

Partenza dal Vallo di Diano a bordo di un’auto che è già leggenda, la storica Fiat 127. Una scelta che è anche una dichiarazione d’intenti: niente autostrade, solo strade interne, attraversando borghi, paesaggi e comunità per raccontare un’Italia autentica.

Il viaggio

“La regola è semplice: mai prendere l’autostrada”, ha annunciato Pugliese prima della partenza. E così sarà, oltre mille chilometri di percorso, tra soste improvvisate, incontri con amici e realtà del territorio, con un’altra sfida non da poco, quella di affidarsi all’ospitalità e all’improvvisazione.

L’obiettivo è arrivare a Sanremo in tempo per il Festival, ma il viaggio è già di per sé parte dello spettacolo. In collaborazione con Trattoria da Nennella e con il progetto “La mia Campania”, Casa Surace punta ad aprire il primo “Festival al Bar”, un punto di ritrovo nel cuore della città dei fiori dove seguire le serate sanremesi tra musica, tradizione e prodotti del Sud.

Le tappe

Tra le tappe previste anche una visita all’Istituto Gaslini, per un momento di condivisione che aggiunge al viaggio un significato più profondo.

Più che una semplice trasferta verso il palco più famoso d’Italia è una piccola impresa popolare, un racconto in movimento che unisce ironia, identità e orgoglio territoriale. E mentre la 127 macina chilometri lontano dalle autostrade, il Vallo di Diano viaggia con loro verso Sanremo.