Da Orria a Napoli: giovani talenti del Cilento conquistano il Premio Wigwam Stampa Italiana

Da Orria a Napoli per ritirare, con orgoglio, un nuovo importante riconoscimento nazionale. Lunedì 29 dicembre 2025, presso la sala del Consiglio del SUGC – Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, si sono svolte le premiazioni della 4ª edizione del Premio Wigwam Stampa Italiana “Giovani comunicatori per Comunità resilienti”, che hanno visto protagonista il Cantiere di Esperienza Partecipativa di Orria e alcuni giovani talenti del territorio cilentano.

Da Orria al podio per ritirare un prestigioso premio

Il gruppo del Cantiere partecipativo di Orria, con il progetto “La Comunità di Orria attraverso i suoi sapori”, ha conquistato il Secondo Premio nazionale nella Sezione Generale, confermando il valore di un percorso collettivo che mette al centro identità, tradizioni e partecipazione attiva della comunità.

Gli interventi

A rappresentare Orria e il Cilento alla cerimonia di premiazione, anche il Sindaco Agostino Astore, a testimonianza della vicinanza e del sostegno dell’Amministrazione comunale a un’esperienza che valorizza i giovani e il territorio.

Grande soddisfazione anche per la Sezione Italian Gelato, che ha visto tra i premiati Alessandra Mazza, ventenne di Orria e studentessa universitaria a Napoli, vincitrice del premio per la categoria Scuola Secondaria di II grado e Università con l’articolo “Fico bianco, gelso nero, more: il gelato di Orria che innamora”, pubblicato su Wigwam News.

Una menzione speciale è stata inoltre assegnata al fratello Cristian Mazza, 14 anni, anch’egli di Orria, per l’articolo “Gelato artigianale: i gusti innovativi che sanno di Cilento”, a conferma di una sensibilità e di un talento che crescono all’interno della stessa comunità.

Ospiti d’eccezione

Alla cerimonia ha preso parte anche Artglace – Confederazione dei Gelatieri Europei, con la presenza del suo Presidente Domenico Belmonte, promotore della Giornata Europea del Gelato Artigianale, a sottolineare il forte legame tra comunicazione, giovani generazioni, filiera agroalimentare e cultura del gelato artigianale.

«Il gelato artigianale non è solo un prodotto, ma un racconto identitario che nasce dalla terra, dalle persone e dai saperi locali. In contesti come il Cilento diventa uno straordinario strumento di valorizzazione dei prodotti del territorio, delle eccellenze agricole e delle comunità che li custodiscono.

Vedere giovani raccontare tutto questo con passione e competenza significa investire concretamente nel futuro», ha dichiarato Domenico Belmonte, Presidente di Artglace.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo del giornalismo, delle istituzioni e delle realtà associative, ha rappresentato anche l’occasione per lanciare la 5ª edizione del Premio Wigwam Stampa 2026, che si annuncia ancora più ampia e internazionale.

Il Premio Wigwam Stampa Italiana è promosso da WigwamClubs Italia APS, storica organizzazione di tutela ambientale nata nei primi anni Settanta e oggi rete internazionale presente in 21 Paesi, in collaborazione con i principali organismi della stampa italiana e numerosi enti istituzionali, comuni e scuole.

Orgoglio cilentano

Per Orria e per il Cilento, il riconoscimento ottenuto rappresenta un motivo di orgoglio collettivo: un esempio concreto di come la partecipazione, la cultura del territorio e il protagonismo dei giovani possano diventare strumenti di racconto e di futuro.

Insieme alla delegazione di Orria era presente anche la Comunità Locale Wigwam degli Alburni, che ha ritirato un riconoscimento e ha presentato ufficialmente una nuova giovane corrispondente di 15 anni, pronta a raccontare con passione e dedizione il proprio territorio, rafforzando il ruolo dei giovani come narratori delle comunità locali.