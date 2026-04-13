Da Ascea a Singapore: un talento cilentano nella cucina di Massimo Bottura

Un percorso fatto di studio, sacrificio e visione che parte dal Cilento e arriva fino alla Francescana Family, senza perdere di vista le proprie radici. C’è un momento, per chi nasce in un posto come il Cilento, in cui capisci che per crescere devi partire. Non per scappare davvero, ma per tornare con qualcosa in più.

La storia di Mauro Palumbo

Mauro Palumbo quella scelta l’ha fatta presto. Finita la scuola alberghiera, ha fatto quello che fanno tanti ragazzi con fame vera: una valigia e via, pronto a prendere “pedate” nelle cucine del mondo. Londra, Dublino. Quattro anni lontano da casa, a costruire basi solide, a capire il ritmo, la fatica, la disciplina. Non è il momento delle certezze, è quello delle domande. Ed è proprio lì che inizia a prendere forma un pensiero più profondo sulla cucina, che non è solo tecnica, ma metodo, osservazione, ripetizione. Poi arriva Modena. E cambia tutto.

Alla corte di Massimo Bottura

Quando si parla di alta cucina italiana, il nome di Massimo Bottura non è un riferimento qualsiasi. È un passaggio obbligato, quasi un rito. Mauro lo sapeva già da studente, quando sentiva parlare di quel ristorante che tutto il mondo guardava con rispetto. Arrivare all’Osteria Francescana significa entrare in un’altra dimensione. Non solo per quello che si cucina, ma per come si pensa la cucina. La prima volta che mette piede lì dentro, quella sensazione è chiara: ogni piccolo passo conta davvero. E con quello arriva anche il peso della responsabilità.

Il percorso di Mauro tra autenticità e semplicità

Lavorare nella Francescana Family non è solo un traguardo, è un punto di partenza. È il momento in cui inizi a guardare la cucina italiana con uno sguardo critico, a spogliarla, a capirne l’essenza. E quell’essenza, alla fine, è una sola: la semplicità. Il percorso di Mauro non è fatto di un singolo momento decisivo. È fatto di tanti passaggi piccoli, concreti. Un errore capito. Una tecnica migliorata. Un gesto rifatto cento volte fino a diventare naturale.

Dal Cilento a Singapore

“Porsi delle domande e, dopo tante prove, trovare delle risposte”: è questa la parte più bella del suo viaggio. Ed è anche quella più vera. Oggi quel percorso lo ha portato lontano, fino a Singapore, dove è diventato il nuovo chef di Torno Subito Singapore, uno dei progetti internazionali legati proprio alla visione di Bottura. Un passaggio importante, che arriva dopo essere stato già parte della brigata come sous chef. Una crescita interna, costruita giorno dopo giorno.

Torno Subito non è un ristorante italiano qualunque. È un’idea precisa: raccontare un’Italia autentica, leggibile, senza sovrastrutture. Ed è qui che il lavoro diventa ancora più complesso. Perché la cucina italiana all’estero è un terreno pieno di stereotipi, piatti replicati, sapori standardizzati. Distinguersi significa fare una cosa semplice e difficile allo stesso tempo: restare fedeli a un’identità. Mauro lo dice chiaramente: oggi più che mai sente il bisogno di parlare di italianità e semplicità, senza inseguire il rumore, senza dover essere per forza il più visibile.

Il legame con il Cilento

E poi, sotto tutto questo, c’è sempre il Cilento. Un luogo da cui è partito, quasi per necessità, ma che con il tempo ha iniziato a richiamarlo con forza. Non come nostalgia, ma come direzione. Radici ben salde, che oggi diventano uno sguardo diverso sul futuro. Il Cilento, per lui, è ancora poco raccontato, poco conosciuto fuori dai suoi confini. E proprio per questo diventa un punto di partenza. Qualcosa da portare dentro ogni esperienza, ovunque lo porti il lavoro. La storia di Mauro Palumbo non è quella di un successo improvviso. È quella di un percorso costruito con pazienza, fatto di passaggi veri, crescita lenta e consapevolizza.

Da Ascea a Singapore, passando per Modena. Sempre con la stessa idea in testa: capire prima di dimostrare. E forse è proprio questo che oggi lo rende uno degli esempi più interessanti di una nuova generazione di cuochi cilentani. Quelli che partono, imparano, e poi trovano il modo di raccontare da dove vengono, senza mai forzare la voce.