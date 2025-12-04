Cultura e tradizione a Vallo della Lucania: Peppe Cirillo presenta il progetto sulla Cantata dei Pastori

Prende ufficialmente il via un nuovo e prestigioso percorso culturale ideato dal cantautore e filosofo Peppe Cirillo. L’iniziativa è interamente dedicata a uno dei capolavori indiscussi della tradizione natalizia campana: La Cantata dei Pastori.

Si tratta di un progetto artistico che mira a valorizzare le radici storiche e sociali del territorio. La presentazione ufficiale, aperta alla partecipazione del pubblico, è in programma per martedì 9 dicembre, con inizio alle ore 17:30. La cornice scelta per questo importante appuntamento è l’Auditorium del Seminario di Vallo della Lucania, luogo simbolo di cultura e formazione.

Un dialogo tra fede, istituzioni e territorio

L’evento si configura come un momento di alto profilo, caratterizzato da un dialogo aperto tra le diverse anime della società civile e religiosa. A testimonianza del profondo valore culturale e territoriale dell’iniziativa, prenderà parte alla conferenza una prestigiosa platea istituzionale.

I saluti iniziali saranno affidati a figure di spicco del panorama locale e religioso:

S.E.R. Monsignor Vincenzo Calvosa , Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che interverrà per sottolineare il valore spirituale intrinseco della Cantata;

, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che interverrà per sottolineare il valore spirituale intrinseco della Cantata; Antonio Sansone , Sindaco di Vallo della Lucania, che porterà la voce dell’amministrazione ospitante a supporto del progetto;

, Sindaco di Vallo della Lucania, che porterà la voce dell’amministrazione ospitante a supporto del progetto; Giuseppe Coccorullo , Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Raffaele Mondelli, Presidente del GAL Cilento, il cui intervento servirà a evidenziare il forte legame tra cultura e sviluppo territoriale.

L’analisi dell’opera

Oltre ai saluti istituzionali, la serata vedrà l’intervento diretto dell’ideatore del progetto, Peppe Cirillo, che illustrerà i dettagli e la genesi di questo lavoro artistico.

La conferenza sarà moderata da Lucilla Baglivo.