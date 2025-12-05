Cuccaro Vetere in festa per i 100 anni di nonna Grazia

La comunità e il sindaco Simone Valente celebrano un secolo di storia!

Il Cilento si conferma ancora una volta terra di longevità, ma soprattutto di grandi emozioni. Cuccaro Vetere ha vissuto una giornata speciale con nonna Grazia che ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Non è stato solo un compleanno, ma una vera celebrazione di una donna che è anche memoria storica del paese

Un secolo di ricordi e resilienza

Compiere un secolo significa aver attraversato epoche diverse, custodendo le tradizioni e quella forza silenziosa tipica della gente cilentana. Nonna Grazia rappresenta proprio questo: un ponte tra il passato e il presente, un simbolo vivente di radici che non smettono di nutrire la comunità.

La sua vita è un racconto fatto di sacrifici, gioie e cambiamenti, osservati sempre con lo sguardo attento di chi ha visto il mondo trasformarsi restando fedele alla propria terra.

L’abbraccio della comunità

I festeggiamenti sono stati intimi ma carichi di significato. Accanto ai familiari e agli amici di una vita, non poteva mancare il sindaco Simone Valente. Con la sua presenza ha voluto portare non solo i saluti istituzionali, ma l’affetto sincero di ogni singolo cittadino. È stato un momento di condivisione autentica, dove la fascia tricolore si è mescolata ai sorrisi e agli abbracci, trasformando l’evento in una festa di famiglia allargata.

