Cuccaro Vetere: Comune cerca gestore per il dispensario farmaceutico

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Simone Valiante, intende procedere all’affidamento in gestione di un dispensario farmaceutico ubicato nel centro storico del comune; l’obiettivo dell’Ente è quello di garantire un presidio farmaceutico nel periodo compreso tra la chiusura dell’unica farmacia nella dotazione organica del territorio e la riapertura della stessa che avverrà previo espletamento della procedura regionale di assegnazione della sede farmaceutica vacante.

Cos’è il dispensario farmaceutico

Il dispensario farmaceutico è una struttura, non una farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, è finalizzato a sopperire alle esigenze primarie ed immediate della popolazione.

Pubblicato avviso pubblico, le informazioni utili

I soggetti abilitati a presentare le istanze sono i titolari di farmacie, private o pubbliche, situate nei Comuni limitrofi-confinanti. Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire al Comune di Cuccaro Vetere entro e non oltre le ore 14:00 del 25/03/2026 via PEC all’indirizzo comune.cuccarovetere@asmepec.it, specificando nell’oggetto: “Richiesta affidamento dispensario farmaceutico centro storico di Cuccaro Vetere”.

L’assegnatario dovrà attivare il dispensario farmaceutico entro e non oltre 20 giorni dall’assegnazione, ottenuta l’assegnazione, dovrà garantire l’apertura al pubblico del dispensario farmaceutico per almeno 6 ore al giorno delle quali 3 ore antimeridiane e 3 ore postmeridiane, per n. 5 giorni a settimana, oltre all’eventuale ampliamento orario dichiarato in domanda.