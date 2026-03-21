Attualità

Cuccaro Vetere: Comune cerca gestore per il dispensario farmaceutico

L’obiettivo è quello di garantire un presidio farmaceutico nel periodo compreso tra la chiusura dell'unica farmacia e la riapertura della stessa

Antonio Pagano
Farmacia

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Simone Valiante, intende procedere all’affidamento in gestione di un dispensario farmaceutico ubicato nel centro storico del comune; l’obiettivo dell’Ente è quello  di garantire un presidio farmaceutico nel periodo compreso tra la chiusura dell’unica farmacia nella dotazione organica del territorio e la riapertura della stessa che avverrà previo espletamento della procedura regionale di assegnazione della sede farmaceutica vacante. 

Cos’è il dispensario farmaceutico

Il dispensario farmaceutico è una struttura, non una farmacia, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, è finalizzato a sopperire alle esigenze primarie ed  immediate della popolazione.

Pubblicato avviso pubblico, le informazioni utili

I soggetti abilitati a presentare le istanze sono i titolari di farmacie, private o pubbliche, situate  nei Comuni limitrofi-confinanti. Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire al Comune di Cuccaro Vetere entro  e non oltre le  ore 14:00  del  25/03/2026  via PEC all’indirizzo comune.cuccarovetere@asmepec.it, specificando nell’oggetto: “Richiesta  affidamento dispensario farmaceutico centro storico di Cuccaro Vetere”.

L’assegnatario dovrà attivare il dispensario farmaceutico entro e non oltre 20 giorni dall’assegnazione, ottenuta l’assegnazione, dovrà garantire l’apertura al pubblico del dispensario farmaceutico  per almeno 6 ore al giorno delle quali 3 ore antimeridiane e 3 ore postmeridiane, per n. 5 giorni a settimana, oltre all’eventuale ampliamento orario dichiarato in domanda.

    

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