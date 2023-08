Cts Sistemi Sud: trasformare il Cilento in una Smart Zone: ecco l’ambizioso progetto di Domenico Gorga

CST Sistemi Sud raccoglie l’attenzione di Tim e Net group: presentato al presidente, Domenico Gorga, un importante progetto di Smart Zone per tutto il Cilento. Tra i principali obiettivi della società partecipata, tra gli altri, dai Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum, infatti, c’è anche la promozione dell’innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze specifiche nel mondo dell’informatica per gli Enti Pubblici, essendo in grado di fornire supporto tecnico e strategico, elaborazione di progetti di e-government, piani finanziari ed economici, formazione del personale e manutenzione degli applicativi. La splendida cornice paesaggistica del Cilento s’incastra perfettamente nello sviluppo di Smart Zone, essendo apprezzata in Italia e nel mondo come meta turistica polivalente grazie ad attrattori come il Parco Archeologico di Paestum e Velia; il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; l’oasi WWF di Morigerati, l’oasi Diga Alento, gli antichi borghi ed una costa meravigliosa dove sventolano, da anni, le bandiere blu FEE: punti d’interesse che permettono di vivere ogni tipo di esperienza. L’obiettivo, dunque, è realizzare una piattaforma Smart Zone in cloud capace di analizzare e monitorare il tessuto urbano con soluzioni IoT come sensori di conteggio, tecnologie beacon, accelerometri, giroscopi, telecamere intelligenti. L’interfaccia con l’utenza avverrà attraverso una app mobile che renda agevole, in sintesi, la fruizione dei seguenti servizi: turismo 4.0 (info luoghi d’interesse, itinerari consigliati, collegamenti con guide locali, raccolta feedback, monitoraggio flussi); Smart Mobility (localizzazione, switch parking, acquisto ticket e abbonamenti, segnalazione stalli liberi, gestione ztl con lettura targhe, calcolo percorso desiderato, tempi di percorrenza, info traffico, rilevazione infrazioni, verifica stato di usura delle strade, segnalazioni); GreenEconomy (monitoraggio livelli d’inquinamento ambientale, punti ecologici, info raccolta e riciclo, localizzazione colonnine di ricarica veicoli elettrici).“L’attenzione riservata da colossi come Tim e Net group testimonia che CST Sistemi Sud rappresenta, ormai, un modello di eccellenza all’attenzione nazionale per la grande attività di digitalizzazione della PA che stiamo portando avanti grazie ai nostri professionisti – aggiunge Domenico Gorga, presidente CST – l’obiettivo di trasformare il Cilento in un’unica Smart Zone è veramente ambizioso e sfidante, ci impegneremo nel trovare i fondi necessari perché stiamo parlando veramente di un progetto cruciale per catapultare nel futuro il nostro territorio”.