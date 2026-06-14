Capaccio Paestum, grave incidente sulla SS18: scontro auto-moto, una giovane in codice rosso al Ruggi

Momenti di paura nella serata di ieri a Capaccio Paestum per un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 22:30 nei pressi del supermercato Sole365, sulla SS18.

La prima ricostruzione del violento impatto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, un’autovettura avrebbe effettuato un’inversione di marcia mentre sopraggiungeva una moto con a bordo due giovani. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

La macchina dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale

Sul posto, dopo essere stata allertata la centrale operativa del 118, sono giunte due ambulanze della Croce Rossa di Agropoli e un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente.

Ad avere la peggio sarebbe la giovane passeggera della moto, apparsa fin da subito in gravi condizioni. La ragazza è stata immediatamente trasferita in codice rosso presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove, secondo indiscrezioni, sarebbe stata subito sottoposta a un intervento chirurgico. Ferito anche il conducente del motociclo, le cui condizioni sono tuttora in corso di valutazione.

Le indagini dei Carabinieri e l’apprensione della comunità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.La vicenda ha suscitato forte apprensione nella comunità locale, che resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti.