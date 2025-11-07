Crisi politica a Battipaglia, Radici e Valori accusa: “La sindaca non ha più i numeri per governare”

La seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, prevista nel comune di Battipaglia, avrebbe mandato all’aria la stabilità politica della Sindaca, Cecilia Francese.

La nota

Stando, infatti, alla nota a firma di “Battipaglia Radici e Valori”, l’ultima seduta “rappresenta la fine ingloriosa di questa amministrazione, nata esclusivamente come cartello elettorale, senza un programma e un’anima politica”.

L’affondo politico

Battipaglia Radici e Valori non le manda a dire e incalza: «La foto finale della sindaca, rimasta completamente sola all’interno dell’aula, rappresenta la cifra di questo modo di fare politica, senza più maggioranza in consiglio e isolata dai cittadini.

I titoli di coda di un film che ha condotto Battipaglia a un deserto economico, sociale e culturale.

Una (ex) maggioranza senza identità, capace solo di compattarsi quando si tratta di bocciare le proposte degli altri, come la mozione sulla sicurezza del consigliere di Forza Italia Giuseppe Provenza, o la mozione sulla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali davanti alcune scuole del territorio, che avevamo proposto noi per il tramite dei consiglieri Provenza e Mirra», si legge nel documento.

Dimissioni e voto anticipato

Dimissioni e voto anticipato è quanto chiedono i rappresentanti di Battipaglia Radici e Valori.

«La sindaca è rimasta irrimediabilmente sola, dopo quasi dieci anni di esercizio del potere, senza lasciare neanche una traccia per il futuro, che la vedrà, inesorabilmente, lontana dalle vicende cittadine.

Le dimissioni e il voto anticipato a maggio prossimo sono, a nostro avviso, l’unico atto per recuperare un briciolo di dignità politica», concludono.