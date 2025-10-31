“Crimini e delitti”: l’omicidio di Anna Borsa

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

Ad essere sotto la lente d’ingrandimento, nel corso della nuova puntata, è stato l’omicidio di Anna Borsa, la 30enne uccisa a Pontecagnano il primo marzo del 2022 dal suo ex fidanzato Alfredo Erra.