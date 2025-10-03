“Crimini e delitti”: il femminicidio di Silvia Novak

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l'intero territorio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

Nella seconda puntata, sotto la lente d’ingrandimento ci sarà l’omicidio di Silvia Novak, la 53enne uccisa il 5 ottobre del 2024 ad Ogliastro Marina, nel comune di Castellabate.

