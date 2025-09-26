“Crimini e delitti”: il femminicidio di Pierangela Gareffa

Prima puntata del programma di approfondimento sui casi di cronaca nera avvenuti sul territorio

A cura di Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il nuovo programma del palinsesto di Infocilento TV condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

Il primo caso approfondito è quello di Pierangela Gareffa, accoltellata dal marito e lasciata morire. I fatti accaddero nella loro abitazione di Vibonati il 30 novembre del 2014.

