“Crimini e delitti”: il femminicidio di Annalisa Rizzo

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l'intero territorio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e Delitti” al centro della discussione ci sarà il caso dell’omicidio suicidio dei coniugi di via Donizetti ad Agropoli, Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli.

