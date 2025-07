Corso di primo soccorso BLSD a Sanza: un’opportunità per la cittadinanza

La comunità di Sanza si prepara ad accogliere un’importante iniziativa formativa: il “Corso Primo Soccorso – BLSD Adulto/Pediatrico”.

L’evento, promosso con l’obiettivo di diffondere competenze vitali in situazioni di emergenza, si terrà il 29 luglio 2025, con inizio alle ore 15:00, presso il Centro C.E.A. in Contrada Salemme – Sanza.

Il corso: dal Basic Life Support alla Disostruzione

Il programma del corso è stato strutturato per fornire una preparazione completa e dettagliata sulle tecniche di primo soccorso, coprendo aspetti cruciali per la gestione di emergenze sia in adulti che in bambini.

Il modulo di Basic Life Support (BLS) approfondirà la natura dell’arresto cardiaco/respiratorio, le sue cause e manifestazioni, nonché le procedure per riconoscerlo e intervenire con manovre di rianimazione. Parallelamente, verrà illustrato l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (AED-DAE) e le relative procedure di manutenzione, elementi fondamentali per aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

Una sezione specifica sarà dedicata al Pediatric BLS (PBLSD), con un focus sulle manovre di intervento in situazioni di emergenza pediatriche, adattando le tecniche alle specifiche esigenze dei più piccoli. Completerà il percorso formativo il modulo sulla Disostruzione, insegnando a prevenire incidenti e a intervenire con manovre specifiche a seconda dell’età della persona soccorsa.

Certificazione e riconoscimenti

La certificazione rilasciata al termine del corso è valida e riconosciuta a livello nazionale, conferendo un’ampia gamma di opportunità ai partecipanti. Tale attestato è, infatti, valido in tutta Italia e consente il riconoscimento del punteggio nei concorsi pubblici.

Ulteriori ambiti di validità includono i crediti formativi scolastici ed universitari, rendendo il corso un’utile integrazione al percorso di studi. È inoltre riconosciuto per i Centri Sportivi, Palestre e ASD (come previsto dal Decreto Balduzzi) e per la trascrizione sul Foglio Matricolare (FF.AA FF.OO FF.PP.), sottolineando la sua importanza anche in contesti militari e di pubblica sicurezza.

Ecco come partecipare

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Organizzativa contattando i numeri 3203679515 e 3803481455.

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per acquisire competenze salvavita e contribuire attivamente alla sicurezza della comunità.