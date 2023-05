Piaggine, domani un corso di primo soccorso

Si terrà domani a Piaggine il corso di formazione BLSD che permetterà ai cittadini di apprendere le tecniche per mettere in campo le manovre salvavita in caso di necessità di soccorso. Il corso, patrocinato dal comune guidato dal sindaco Renato Pizzolante, è stato promosso dal Centro di Formazione BLS-D “Carmine Speranza” di Torre Orsaia, dal Forum dei Giovani di Piaggine e dal Comitato “Una giornata per il cuore”.

Il corso di BLSD

Le lezioni, corredate da dimostrazioni pratiche, si terranno dalle ore 8:30 alle ore 13:30 presso la sala polifunzionale “G. Vertullo” sita in via San Sebastiano. Nello specifico i partecipanti potranno apprendere tutte le informazioni utili per effettuare la rianimazione cardio-polmonare, per usare il defibrillatore, per effettuare le manovre di disostruzione negli adulti, nei bambini e nei lattanti e tanto altro.

Le certificazioni

A conclusione della giornata formativa, inoltre, verranno rilasciate delle certificazioni come il tesserino per operatore BLSD valido per i concorsi pubblici e per i crediti scolastici e l’attestato nazionale IRC Comunità.