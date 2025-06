Coppa Italia Beach Footvolley 2025: alla “ASD Gli amici del Mare” assegnazione ufficiale dell’Evento Nazionale

“La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in qualità di ente regolatore delle discipline sportive tradizionali, con il presente atto assegna alla ASD Gli Amici del Mare, l’organizzazione dell’evento nazionale “Coppa Italia Beach Footvolley 2025” nel contesto delle attività del “Campionato Italiano di Beach Footvolley”, che si terrà in data 12 luglio 2025 presso Marina di Eboli, in location Bagno 38”.

La comunicazione ufficiale che riporta in calce per la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, la firma di Filippo Maria Capatti Presidente Commissione Nazionale Disciplina Sepaktakraw, è stata indirizzata direttamente a Daniele Sgroia, per la ASD Gli Amici del Mare, in qualità di Presidente.

Nel testo della missiva, le condizioni generali di assegnazione del prestigioso affidamento e tutta una serie di regole atte a disciplinare quello che si presenta già come evento atteso e partecipato da un pubblico appassionato e attento oltre che da centinaia di atleti e addetti ai lavori provenienti da tutto il Paese.

La Coppa Italia di Beach Footvolley 2025, dunque, si svolge a Eboli il prossimo sabato 12 luglio presso il Bagno Trentotto, in palio un montepremi di 2.000,00 euro per il doppio maschile. La gara, inoltre, è anche valida per la qualificazione alle Finali del Campionato Italiano per le prime 8 coppie.

L’organizzazione minuziosa e dettagliata dell’appuntamento sportivo a Bagno Trentotto è curata nei particolari dal gruppo di lavoro del sodalizio che fa capo a Daniele Sgroia, ideatore e coordinatore di tutti gli eventi e promotore dei rapporti con le istituzioni sportive.

Tecnici federali, professionisti del settore e staff organizzativo: il team è all’opera con Christian Noschese direttore di Menti Sportive partner per l’organizzazione e la gestione di tutti gli eventi; la giornalista Silvana Scocozza che con “Inchiostro- idee e comunicazione” si occupa della comunicazione anche istituzionale del progetto, Michele Senatore che coordina e programma le attività per garantire le competenze tecniche dei singoli eventi sportivi.

Il team

Il team è a lavoro per offrire agli atleti, agli spettatori e ai curiosi una offerta in termini di intrattenimento che guarda anche all’indotto turistico, della promozione sportiva, culturale e dell’enogastronomia locale. Il tutto in una cornice elegante e raffinata che conserva ancora tutte le caratteristiche naturalistiche balneari, tra pineta e mare, a due passi dalle città d’interesse storico – architettonico – culturale, di caratura nazionale. Con lo sguardo rivolto a Salerno capoluogo e a Capaccio- Paestum perla del Cilento.

Mario Conte, sindaco di Eboli: «Le iniziative e i riconoscimenti che segnalano il nostro territorio e le strutture imprenditoriali sono il segnale di una città e di una comunità che guarda avanti e che mette in campo risorse, impegno e professionalità. Questa iniziativa indica anche come alcuni riferimenti, nel nostro caso l’intera struttura della ASD Gli Amici del Mare costituisce anche un modello per quanti potranno avere intenzione di impegnarsi in qualsiasi campo e che possano dare nuovo lustro alla città ed al territorio».

Lucilla Polito, assessore comunale allo sport: «Ospitare la Coppa Italia Beach Footvolley 2025 significa riconoscere il lavoro e l’affidabilità di una struttura come Bagno 38 e di un gruppo di lavoro come ASD Gli Amici del Mare. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio un evento di carattere nazionale ed una struttura capace di organizzare e ospitare un evento che segnalerà nuovamente Eboli a livelli assoluti».

Daniele Sgroia, presidente ASD Gli Amici del Mare: «L’assegnazione di questo evento indica che la strada tracciata va nel senso giusto, perché è riuscita ad indicare la nostra organizzazione come capace di ospitare manifestazioni di questo livello. Devo ringraziare tutti coloro i quali hanno dato un contributo, sia nella costruzione della nostra organizzazione, sia nel mettere in campo questo evento nazionale».

L’attesa

Cresce l’attesa, insomma, per quella che sarà una giornata spettacolare di sport, adrenalina e divertimento sulla sabbia e non mancheranno momenti ed appuntamenti collaterali a fare da cornice ad un incredibile evento sportivo che porta lustro alla Città di Eboli e alla sua Marina e restituisce il conto, tra impegno, dedizione e sacrificio, anche alla ASD Gli Amici del Mare da sempre impegnata nella promozione delle buone pratiche sportive e nella tutela dell’ambiente.

La Coppa Italia Beach Footvolley 2025 è affidata alla ASD Gli Amici del Mare con l’assegnazione ufficiale dell’Evento Nazionale e Bagno Trentotto, a Marina di Eboli, sabato 12 luglio 2025 diventa teatro di un’altra, nuova, affascinante occasione di promozione sportiva nel solco del progetto “Eboli Città dello Sport Open 365”.