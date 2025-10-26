Coppa Campania di Prima categoria: tutti i risultati del week-end

Fermo il campionato di Prima categoria, largo spazio nel week-end alle gare di ritorno della Coppa Campania. Accedono ai sedicesimi di finale, in programma il 12 e il 26 di novembre, la SV Atletico Agropoli, l’Akropolis, Polisportiva Etruria che vince la doppia sfida contro il Calcio Campagna, Club Serre, Real Carilla.
I risultati
Polisportiva Etruria – Calcio Campagna 4-3
Atletico Bellizzi – Club Serre Calcio 1-3
Montecorice United – Akropolis 2-2 ( l’Akropolis passa ai rigori)
Sapri Soccer School Cilento – SV Atletico Agropoli 4-3
Sporting Club Palomonte – Real Carilla 0-2