Coppa Campania di Prima categoria: tutti i risultati del week-end

Largo spazio nel week-end alle gare di ritorno della Coppa Campania. Ecco tutti i risultati

A cura di Antonio Pagano

Fermo il campionato di Prima categoria, largo spazio nel week-end alle gare di ritorno della Coppa Campania. Accedono ai sedicesimi di finale, in programma il 12 e il 26 di novembre, la SV Atletico Agropoli, l’Akropolis, Polisportiva Etruria che vince la doppia sfida contro il Calcio Campagna, Club Serre, Real Carilla.

I risultati

Polisportiva Etruria – Calcio Campagna 4-3

Atletico Bellizzi – Club Serre Calcio 1-3

Montecorice United – Akropolis 2-2 ( l’Akropolis passa ai rigori)

Sapri Soccer School Cilento – SV Atletico Agropoli 4-3

Sporting Club Palomonte – Real Carilla 0-2

