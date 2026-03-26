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Convergenze: quando il telefono squilla e la truffa inizia, come difendersi dai finti cambi di operatore energia

La dinamica è sempre simile: il truffatore sostiene che “stanno cambiando le tariffe”, che “serve un aggiornamento urgente”, o che “bisogna confermare i dati per evitare penali”

Redazione Infocilento
Convergenze

Capita sempre più spesso: una telefonata all’ora di pranzo, una voce gentile che si presenta come “il suo fornitore di energia”, e in pochi minuti il cliente — spesso senza accorgersene — si ritrova con un contratto attivato a sua insaputa. È una delle truffe più diffuse degli ultimi anni, e colpisce soprattutto famiglie e persone anziane, che si fidano del tono rassicurante di chi chiama.

La dinamica è sempre simile: il truffatore sostiene che “stanno cambiando le tariffe”, che “serve un aggiornamento urgente”, o che “bisogna confermare i dati per evitare penali”. In realtà, l’obiettivo è uno solo: estorcere un cambio di operatore non richiesto.

Come riconoscere subito una truffa

Un operatore serio non ha bisogno di pressare, spaventare o confondere. E soprattutto, non fa mai queste cose:

  • non chiede codici POD, PDR o dati sensibili al telefono
  • non parla di “urgenze” o “scadenze immediate”
  • non minaccia sospensioni del servizio
  • non chiede di registrare una “conferma vocale” senza prima spiegare chiaramente che si tratta di un contratto
  • non si presenta in modo generico (“sono il suo fornitore”)

Un’azienda trasparente si identifica sempre con nome e cognome dell’operatore, spiega il motivo della chiamata e invita il cliente a verificare tutto con calma.

Esempio reale: come avviene la manipolazione

«Buongiorno, la chiamo per aggiornarle la tariffa, non si preoccupi, è solo una conferma dei suoi dati». La conversazione procede veloce, l’operatore guida la persona verso una registrazione che — senza che il cliente lo capisca — diventa un contratto. È qui che molti cadono nella trappola.

Cosa fare se si sospetta una truffa

La regola d’oro è semplice: non dare mai dati personali. Se qualcosa non convince, basta chiudere la chiamata e contattare direttamente il proprio operatore tramite i canali ufficiali.

Se invece la truffa è già avvenuta:

  • si può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni
  • si può contestare il contratto non richiesto
  • si può chiedere assistenza al proprio fornitore attuale
  • si può segnalare l’accaduto alle autorità competenti

Il Portale Antitruffa di Convergenze: uno strumento concreto per difendersi

Per aiutare i cittadini a riconoscere e prevenire queste pratiche scorrette, Convergenze ha creato un Portale Antitruffa, dove chiunque — clienti e non — può trovare:

  • consigli pratici per proteggersi
  • indicazioni su come verificare l’autenticità di una chiamata
  • istruzioni su cosa fare in caso di ricezione di una chiamata sospetta.

È uno spazio pensato per informare, rassicurare e dare strumenti concreti.

Perché parlarne oggi

Perché queste truffe non colpiscono solo il portafoglio: minano la fiducia delle persone. E in un territorio come il nostro, dove la comunità è un valore, informare significa proteggere. Conoscere i segnali, sapere come reagire e avere strumenti affidabili a disposizione è il modo migliore per evitare brutte sorprese.

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