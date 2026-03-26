Convergenze: quando il telefono squilla e la truffa inizia, come difendersi dai finti cambi di operatore energia

Capita sempre più spesso: una telefonata all’ora di pranzo, una voce gentile che si presenta come “il suo fornitore di energia”, e in pochi minuti il cliente — spesso senza accorgersene — si ritrova con un contratto attivato a sua insaputa. È una delle truffe più diffuse degli ultimi anni, e colpisce soprattutto famiglie e persone anziane, che si fidano del tono rassicurante di chi chiama.

La dinamica è sempre simile: il truffatore sostiene che “stanno cambiando le tariffe”, che “serve un aggiornamento urgente”, o che “bisogna confermare i dati per evitare penali”. In realtà, l’obiettivo è uno solo: estorcere un cambio di operatore non richiesto.

Come riconoscere subito una truffa

Un operatore serio non ha bisogno di pressare, spaventare o confondere. E soprattutto, non fa mai queste cose:

non chiede codici POD, PDR o dati sensibili al telefono

non parla di “urgenze” o “scadenze immediate”

non minaccia sospensioni del servizio

non chiede di registrare una “conferma vocale” senza prima spiegare chiaramente che si tratta di un contratto

non si presenta in modo generico (“sono il suo fornitore”)

Un’azienda trasparente si identifica sempre con nome e cognome dell’operatore, spiega il motivo della chiamata e invita il cliente a verificare tutto con calma.

Esempio reale: come avviene la manipolazione

«Buongiorno, la chiamo per aggiornarle la tariffa, non si preoccupi, è solo una conferma dei suoi dati». La conversazione procede veloce, l’operatore guida la persona verso una registrazione che — senza che il cliente lo capisca — diventa un contratto. È qui che molti cadono nella trappola.

Cosa fare se si sospetta una truffa

La regola d’oro è semplice: non dare mai dati personali. Se qualcosa non convince, basta chiudere la chiamata e contattare direttamente il proprio operatore tramite i canali ufficiali.

Se invece la truffa è già avvenuta:

si può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni

si può contestare il contratto non richiesto

si può chiedere assistenza al proprio fornitore attuale

si può segnalare l’accaduto alle autorità competenti

Il Portale Antitruffa di Convergenze: uno strumento concreto per difendersi

Per aiutare i cittadini a riconoscere e prevenire queste pratiche scorrette, Convergenze ha creato un Portale Antitruffa, dove chiunque — clienti e non — può trovare:

consigli pratici per proteggersi

indicazioni su come verificare l’autenticità di una chiamata

istruzioni su cosa fare in caso di ricezione di una chiamata sospetta.

È uno spazio pensato per informare, rassicurare e dare strumenti concreti.

Perché parlarne oggi

Perché queste truffe non colpiscono solo il portafoglio: minano la fiducia delle persone. E in un territorio come il nostro, dove la comunità è un valore, informare significa proteggere. Conoscere i segnali, sapere come reagire e avere strumenti affidabili a disposizione è il modo migliore per evitare brutte sorprese.