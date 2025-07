Convergenze: il consiglio di amministrazione approva i dati gestionali al 30 giugno 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. Società Benefit e B-Corp (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON (“Convergenze” o la “Società”), ha esaminato i ricavi preliminari al 30 giugno 2025, unitamente ad alcuni principali indicatori di performance (KPI), non sottoposti a revisione contabile.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “Il primo semestre del 2025 ha confermato con forza la solidità e la crescita di Convergenze, sottolineando un percorso di sviluppo sostenibile e di successo. I dati raccolti dipingono un quadro estremamente positivo: la nostra posizione competitiva si è ulteriormente rafforzata e abbiamo dimostrato una notevole capacità di adattamento alle sfide del mercato globale. In questo scenario di crescita, l’attivazione di SIMON, la nostra innovativa offerta mobile lanciata il 30 giugno, rappresenta un passo strategico fondamentale. Si tratta di uno strumento potente, pensato per espandere la nostra presenza sul mercato, potenziare la brand awareness e creare nuove opportunità di business. L’aumento dei volumi energetici, il rafforzamento della rete in fibra e la solidità del nostro portafoglio clienti sono segnali chiari di un modello di business resiliente e in continua evoluzione, destinato a generare valore nel tempo”.

PRINCIPALI KPI AL 1H2025

Nel primo semestre del 2025 Convergenze ha registrato ricavi pari a Euro 12,6 milioni, evidenziando una crescita del +3,4% rispetto ai Euro 12,2 milioni del primo semestre 2024. Un dato che conferma la capacità della Società di consolidare la propria presenza nei mercati di riferimento.1 Si segnala che i dati gestionali non sono sottoposti a revisione contabile.2 Si ricorda che i dati inerenti la BU TLC al 30 giugno 2024 qui presentati a confronto includono l’incorporata Positivo S.r.l..3 POD: punti di prelievo dell’energia elettrica.2Nel dettaglio, la BU TLC ha generato ricavi per circa Euro 5,6 milioni, in linea con l’esercizio precedente, riflettendo la stabilità del comparto e la resilienza del portafoglio clienti, mentre la BU Energia ha contribuito con ricavi per circa Euro 7,0 milioni, in crescita del +9,0% rispetto ai Euro 6,5 milioni del primo semestre2024. La performance riflette sia l’aumento del costo della materia prima energia a livello nazionale, sia il contributo della crescita organica della base clienti. Alla data del 30 giugno 2025, i servizi contrattualizzati ammontano a oltre 67.000 unità. Di queste, più di55.700 fanno riferimento alla BU TLC, in incremento del 4,1% rispetto alle circa 53.5002 unità del primo semestre 2024. La BU Energia registra invece oltre 11.200 contratti attivi, in lieve flessione del 2,3% rispetto agli oltre 11.400 dell’anno precedente.

La dinamica complessiva evidenzia la solidità del portafoglio clienti, sostenuta da una strategia di fidelizzazione mirata e da un’offerta commerciale in costante evoluzione. Prosegue l’investimento sulla rete in fibra ottica proprietaria, asset strategico per il posizionamento dilungo periodo: al 30 giugno 2025, la rete in fibra ottica di Convergenze ha superato i 12.000 km, registrando un incremento del +13,5% rispetto ai 10.600 km dell’anno precedente. Il dato sulla penetrazione della rete proprietaria conferma il trend positivo: al 30 giugno 2025, il 52,3% degli utenti TLC è attivo su rete FTTH e Wi-Fi di proprietà, in miglioramento rispetto al 50,3% dello stesso periodo del 2024.Nel primo semestre 2025, i punti di prelievo (POD) attivi sono risultati superiori a 9.700 unità, in linea con il dato dell’esercizio precedente. I volumi di energia venduti da inizio anno ammontano a oltre 19,7 milioni di kWh, in aumento del +12,8% rispetto ai 17,5 milioni del primo semestre 2024, evidenziando una dinamica di crescita sostenuta su base annua. Sulla base dei dati gestionali, il management ha formulato le seguenti stime relative alla marginalità delle singole BU al 30 giugno 2025. La marginalità della BU TLC nel primo semestre 2025 si conferma in linea con i livelli registrati nel 1H2024, collocandosi all’interno di un range compreso tra il 29,0% e il 30,0%. La marginalità della BU Energia, invece, è stimata in un range tra il 6,0% e il 7,0%. Questi risultati risultano in linea con le dinamiche di mercato e riflettono la capacità della Società di preservare un equilibrio sostenibile tra volumi, pricing e investimenti in corso, in particolare in ambito tecnologico e infrastrutturale. Nel complesso, i dati del primo semestre confermano la traiettoria di crescita solida e coerente perseguita da Convergenze.

L’ampliamento della rete proprietaria, l’incremento dei volumi gestiti, la tenuta del portafoglio clienti e la stabilità della redditività operativa rappresentano fattori chiave che pongono le basi per il proseguimento della strategia di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo.

Proposta l’approvazione dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e adeguamento dello Statuto sociale

Alla data odierna, la Società detiene n. 171.000 azioni proprie, pari al 2,281% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione di Convergenze, inoltre, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e pe rgli effetti degli artt. 2357 e ss del Codice civile per l’acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Inoltre, in tale sede il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria l’approvazione di alcune modifiche statutarie formali finalizzate a rendere l’attuale Statuto sociale maggiormente adeguato alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti applicabili.

A tal fine il Consiglio ha conferito mandato all’Amministratore Delegato Ing. Rosario Pingaro, al fine di provvedere alle attività propedeutiche alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in seduta ordinarie straordinaria, redigendo il relativo ordine del giorno e la correlata documentazione accessoria, ivi3compresa la relazione illustrativa sulle proposte di delibera concernenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la quale conterrà, altresì, le finalità della proposta autorizzazione di acquisto e successiva disposizione di azioni proprie, nonché le relative modalità di acquisto nei rispetto dei limiti quantitativi previsti i dalle disposizioni di legge e regolamentari, la durata e il corrispettivo minimo e massimo dei suddetti acquisti.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con il relativo ordine del giorno e la correlata documentazione accessoria, saranno pubblicati con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di legge, e di tali pubblicazioni sarà data apposita comunicazione al mercato.