Controne, 31enne trovato morto in casa: disposta l’autopsia

Saranno avviate indagini sulla morte di un giovane di 31 anni, trovato senza vita nella sua abitazione giovedì pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, è stata la madre a fare la macabra scoperta. Preoccupata per il silenzio del figlio, ha provato ad accedere alla sua camera, ma non ottenendo risposta, ha aperto la porta trovando il giovane immobile sul letto. Ogni tentativo di rianimarlo da parte dei familiari, allertati immediatamente, si è rivelato purtroppo inutile.

Indagini in corso

Per fare luce sulle cause del decesso, la Procura della Repubblica di Salerno ha affidato l’incarico per l’autopsia alla dottoressa Marina D’Anfelso, medico legale. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi necessari. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove è stata sigillata in attesa degli esami autoptici.

Disposta l’autopsia

Un primo sopralluogo è già stato eseguito alla presenza del medico legale, che ha redatto un verbale. Il contenuto resta al momento strettamente riservato. Al termine dell’ispezione esterna, la Procura deciderà per l’esame autoptico completo. Al termine dell’iter legale, la salma sarà restituita alla famiglia per l’organizzazione delle esequie.