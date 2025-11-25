Continua il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”. Il 28 Novembre appuntamento a Magliano Vetere e Monteforte Cilento

Con “Trame di borghi e montagne” continua, con grande riscontro e apprezzamento, il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” che unisce ben sei comuni ossia Roccadaspide, ente capofila, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento.

Il progetto

Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 grazie all’Accordo per la coesione della Regione Campania e finanziato con la delibera Cipess N. 70/2024 – Area Tematica 06 Cultura.

Sei borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uniti da un’identità culturale e paesaggistica condivisa, si sono attivati per offrire momenti culturali e di aggregazione, un’offerta turistica integrata, sostenibile e identitaria costruita attorno a itinerari tematici, ad eventi culturali e musicali, ai laboratori del gusto, alle narrazioni partecipate e ai momenti di incontro con le comunità locali.

Il racconto

Un racconto corale che attraverso castelli, castagneti, antichi mulini, gole fluviali e piazze narranti, restituisce al territorio il suo valore più autentico.

Con una programmazione meticolosa e ricca, da agosto a dicembre 2025, l’iniziativa sta puntando anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici, a promuovere il turismo delle radici, a valorizzare la Dieta Mediterranea con i suoi piatti d’eccellenza e i saperi artigianali, attivando una rete di cooperazione intercomunale che ambisce a trasformarsi in un modello stabile di promozione territoriale.

Il calendario con spettacoli dal vivo, feste di comunità, cammini devozionali e esperienze gastronomiche e culturali di ogni tipo è ancora ricco di appuntamenti e, dopo la “Passeggiata fra le vie dei borghi e dei castagneti”.

Le coinvolgenti passeggiate faranno tappa a Magliano Vetere e Monteforte Cilento, venerdì, 28 novembre.

Una lunga e coinvolgente giornata alla scoperta di due borghi pieni di storia dell’entroterra cilentano.

Il programma

Appuntamento a Magliano Vetere alle ore 10:00 presso il borgo di Capizzo dove i saluti di benvenuto dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Adriano Piano, accoglieranno i presenti.

Seguirà la visita alla Chiesa di San Fortunato con il racconto delle cappelle rupestri nella roccia, come la Chiesa di San Mauro e delle tradizioni legate ai festeggiamenti per le cerimonie liturgiche.

Non mancherà la tappa presso il fiore all’occhiello di Magliano Vetere: il Museo Paleontologico e, di certo, i partecipanti potranno incontrare i produttori di castagne, miele e legumi per scoprire racconti di usi e ricette antiche.

A Magliano Nuovo si procederà con a passeggiata attraverso la Petra Perciata, l’antica dogana del Cilento, punti panoramici, racconti delle origini medioevali del sito e incontro con le Signore che mostreranno la lavorazione del cavatello maglianese.

Taralli, fichi e Risorgimento cilentano saranno i fili conduttori della passeggiata nelle tradizioni del Mons Fortis: appuntamento alle 15:30 presso la Piazza dei Martiri e degli Eroi con i saluti del Sindaco, Bernardo Mottola.

Il tour

Il tour narrato continuerà tra vicoli, palazzi storici e luoghi identitari del borgo.

Tappa presso la Chiesa di Santa Maria Assunta con tre pregevoli altari, passaggio da piazza Porta del Piano con antico arco dove la leggenda narra dell’Ingresso di Garibaldi, visita all’eco-museo interattivo e racconto dei moti cilentani, visita ai laboratori di produzione locale, in particolare ad un panificio con degustazione di taralli e dolcetti e alla bottega di lavorazione dei fichi del Cilento, nel ricco programma della visita a Monteforte Cilento.

Incontri, racconti ed experience gratuite

Incontri, racconti ed experience gratuite per tutti i partecipanti che potranno prenotare la loro visita rivolgendosi a MyFair Italian Emotional Way s.r.l. che ha curato l’organizzazione del progetto o scrivendo attraverso le pagine social del progetto denominate proprio “Monti Alburni, Vesole, Rupi del Calore” sempre aggiornate per offrire ai residenti, ai turisti, ai visitatori tutto quello di cui hanno bisogno per vivere al meglio un territorio che tanto ha da offrire.