Cilento

Consiglio comunale di Capaccio Paestum, Agresti: “Approvate dilazioni più ampie e definizione agevolata dei tributi comunali”

Antonio Agresti: “Una misura concreta per famiglie e imprese capaccesi”

Antonio Agresti

Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum, riunitosi ieri mattina, ha approvato all’unanimità due importanti provvedimenti in materia tributaria che rappresentano un concreto segnale di attenzione verso i cittadini e gli operatori economici del territorio.

“Una misura concreta per famiglie e imprese capaccesi”

Si tratta, in particolare, del regolamento delle dilazioni e rateizzazioni ordinarie, che consentiranno ai contribuenti di ottenere maggiore respiro nel pagamento dei debiti tributari, con meno vincoli burocratici e la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 72 rate, e della definizione agevolata dei tributi locali, che permetterà a famiglie e imprese di mettersi in regola con il Comune evitando il pagamento di sanzioni e interessi per le annualità oggetto del provvedimento.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara il Consigliere comunale di Capaccio Paestum Antonio Agresti – frutto anche del lavoro svolto in Commissione Bilancio, dove i provvedimenti iniziali sono stati modificati e migliorati. Le modifiche apportate in Commissione hanno infatti reso più appetibile l’impianto dei regolamenti, rendendoli più lineari alle esigenze reali della cittadinanza”.

“Con queste misure – prosegue Agresti – diamo una risposta concreta a tanti contribuenti capaccesi e alle imprese del nostro territorio, offrendo strumenti concreti per regolarizzare la propria posizione debitoria dei tributi locali arretrati e ripartire. In un momento storico complesso, il compito della politica è quello di trovare soluzioni praticabili e sostenibili, non di lasciare indietro nessuno.” A dirlo è Antonio Agresti Consigliere comunale del Comune di Capaccio Paestum e presidente della commissione bilancio.

