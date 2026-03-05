Consiglio comunale di Capaccio Paestum, Agresti: “Approvate dilazioni più ampie e definizione agevolata dei tributi comunali”

Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum, riunitosi ieri mattina, ha approvato all’unanimità due importanti provvedimenti in materia tributaria che rappresentano un concreto segnale di attenzione verso i cittadini e gli operatori economici del territorio.

“Una misura concreta per famiglie e imprese capaccesi”

Si tratta, in particolare, del regolamento delle dilazioni e rateizzazioni ordinarie, che consentiranno ai contribuenti di ottenere maggiore respiro nel pagamento dei debiti tributari, con meno vincoli burocratici e la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 72 rate, e della definizione agevolata dei tributi locali, che permetterà a famiglie e imprese di mettersi in regola con il Comune evitando il pagamento di sanzioni e interessi per le annualità oggetto del provvedimento.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara il Consigliere comunale di Capaccio Paestum Antonio Agresti – frutto anche del lavoro svolto in Commissione Bilancio, dove i provvedimenti iniziali sono stati modificati e migliorati. Le modifiche apportate in Commissione hanno infatti reso più appetibile l’impianto dei regolamenti, rendendoli più lineari alle esigenze reali della cittadinanza”.

“Con queste misure – prosegue Agresti – diamo una risposta concreta a tanti contribuenti capaccesi e alle imprese del nostro territorio, offrendo strumenti concreti per regolarizzare la propria posizione debitoria dei tributi locali arretrati e ripartire. In un momento storico complesso, il compito della politica è quello di trovare soluzioni praticabili e sostenibili, non di lasciare indietro nessuno.” A dirlo è Antonio Agresti Consigliere comunale del Comune di Capaccio Paestum e presidente della commissione bilancio.