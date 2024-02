Conclusi gli incontri tra RFI, Comuni e cittadini sul Lotto 1a della linea Alta Velocità/Capacità SA-RC

Si è conclusa oggi nei Comuni di Battipaglia e Buccino, la serie di appuntamenti dedicati alla discussione sulla tratta alta velocità Salerno – Reggio Calabria. Nei giorni scorsi confronti si erano tenuti anche ad Eboli, Campagna, Contursi Terme, Palomonte e Sicignano degli Alburni. Questi incontri, promossi dal sottosegretario Tullio Ferrante, hanno rappresentato un modo per promuovere lo spirito di dialogo e la partecipazione diretta dei cittadini sui territori interessati, al fine di realizzare in modo rapido e con il minor impatto sociale possibile il Lotto 1a della linea Alta Velocità/Capacità SA-RC.

Confronti con cittadini e amministratori locali

Gli incontri hanno coinvolto tecnici e amministratori locali per discutere delle opere compensative necessarie e illustrare ai cittadini le procedure e i tempi degli espropri, garantendo trasparenza, chiarezza e consapevolezza.

Le evidenze emerse durante gli incontri saranno riportate e discusse nel contesto dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Questo tavolo è responsabile della definizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana che risponda alle reali necessità delle comunità interessate.

«Il Governo, come promesso, mantiene alta l’attenzione sulla necessità di bilanciare le esigenze e i sacrifici richiesti ai cittadini per la realizzazione di un’opera strategica e indispensabile come l’AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare, si impegna a sostenere questo obiettivo», fa sapere il sottosegretario Ferrante