Verso l’Alta Velocità che attraverserà il Vallo di Diano, ecco gli incontri pubblici

Gli incontri propedeutici riguardo al tratto dell’Alta Velocità Romagnano-Praia, soprattutto nel contesto del Vallo di Diano, sono un passo significativo per coinvolgere gli amministratori locali, i tecnici dei comuni e altre istituzioni nella discussione su questo importante progetto. Pur non essendo ancora ufficiali, questi incontri sono stati programmati per fornire informazioni dettagliate sul tracciato. Il primo incontro, che si terrà il martedì 12 dicembre alle 10:30 presso la sede della Monte Pruno a Sant’Arsenio, sembra essere riservato a un pubblico ristretto, probabilmente composto da amministratori del territorio, tecnici comunali e altre figure istituzionali. Lo scopo di questa riunione sembra essere la presentazione approfondita degli aspetti tecnici del tracciato lungo il Vallo di Diano, con la partecipazione di Roberto Zucchetti, rappresentante della Bcc e tecnici della Rete Ferroviaria Italiana.

Importanti tavoli di confronto

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17:30, è prevista una seconda riunione presso la Certosa di Padula, aperta al pubblico. Questa sessione sembra essere più orientata alla presentazione divulgativa del progetto, consentendo a un pubblico più ampio di comprendere i dettagli e le implicazioni dell’Alta Velocità nel contesto del Vallo di Diano. Questi incontri offrono un’opportunità per la comunità locale di essere informata e coinvolta nel processo decisionale riguardante l’Alta Velocità nella regione.

Creare discussioni aperte per chiarire i dubbi

La presentazione di dettagli tecnici e divulgativi può aiutare a chiarire dubbi, rispondere alle preoccupazioni della comunità e promuovere una discussione aperta e informativa sull’argomento.