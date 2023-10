Alta Velocità nel Vallo di Diano: la stazione sarà a Buonabitacolo, ok al progetto ma con alcune modifiche

Il Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici ha dato l’ok per il prosieguo del progetto di fattibilità dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, esprimendo al contempo dei dubbi in merito a quanto previsto per il lotto 1B, che collegherà Romagnano a Buonabitacolo. Nel documento, che è stato approvato, alla fine del mese di settembre, emergono, infatti, nelle 167 pagine, importanti particolari sulla tratta, ancora non noti se non agli addetti ai lavori. Ma una cosa è chiara, almeno secondo quanto riportato nel documento, la stazione nel Vallo di Diano è prevista a Battipaglia, ed un altro aspetto che emerge, è che quasi sicuramente la possibilità che l’Alta Velocità passi nel Cilento, come richiesto da più parti nel territorio. Ferrovie dello Stato conferma che i binari a doppia percorrenza da Romagnano a Buonabitacolo e poi a Praia a Mare, in Calabria, correranno lungo il Vallo di Diano.

Il Comitato ministeriale ha avanzato una serie di dubbi in merito ai 100 chilometri della tratta

“Occorre – si legge – un perfezionamento dell’attività conoscitiva del contesto (con particolare riferimento agli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici) nel quale le opere sono inserite. Questa ottemperanza deve avvenire prima dell’avvio della seconda fase del procedimento”. E poi, dal punto di vista economico il Comitato ha richiesto la stima dell’opera in considerazione dell’estremamente significativo aumento del costo di intervento in seguito all’aggiornamento alle Tariffe 2023 di RFI.

Insomma arriva un parere positivo a metà, poiché ci sono una serie di punti da rivedere per consentire il prosieguo dell’iter. Nel progetto c’è anche una piazza con una fontana che abbellirà la stazione valdianese dell’Alta Velocità.

A questo punto Rfi ha dato riscontro alle richieste del Comitato Speciale fornendo chiarimenti e documentazione integrativa

Sulla base di ciò, la Commissione relatrice incaricata ha votato e deliberato il parere nell’adunanza Comitato speciale del 27 settembre sostenendo che il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 1b Romagnano-Buonabitacolo e Lotto 1c Buonabitacolo-Praia della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria ed interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza, possa proseguire sulle base delle considerazioni emerse. Per farlo occorrerà seguire le prescrizioni contenute nel parere tenendo conto anche delle raccomandazioni e delle osservazioni in esso riportate e secondo le tempistiche previste.

Si trattava di uno snodo fondamentale per proseguire l’iter sull’Alta Velocità che attraverserà la provincia di Salerno.