Eboli: alta velocità ferroviaria dall’assemblea cittadina si chiedono garanzie

Si è svolta in Comune l’assemblea cittadina che ha avuto come argomento cardine l’alta velocità ferroviaria – Lotto 1A – Battipaglia –Romagnano al Monte e su convocazione del Sindaco Mario Conte, i comitati e i cittadini interessati dall’avvio dei Lavori per l’alta velocità e dai conseguenti espropri di terreni, case e fabbricati, sono sono ritrovati tutti insieme a discutere delle problematiche. Al contempo l’Assemblea ha deciso, sempre con il coinvolgimento di tutti gli interessati, di chiedere un tavolo tecnico ad Rfi allo scopo di rivedere le entità degli indennizzi di esproprio previsti, che non sono ritenuti “congrui” dai cittadini non tenendo conto di alcuni elementi, come la difficoltà oggettiva di acquisire nuove abitazioni di valore pari a quelle perdute, nonché stabilire in modo certo il destino, le eventuali limitazioni e, parimenti, ulteriori indennizzi anche per chi, pur non direttamente interessato dall’esproprio, si troverà ai margini dell’opera di Rfi.

Oggetto del confronto con Rfi dovranno essere anche le opere compensative e di mitigazione del grave impatto ambientale e urbanistico che subirà il territorio comunale. «Saremo al fianco dei nostri cittadini – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte – perché i loro diritti vengano tutelati. Non è accettabile che il destino di tante famiglie venga stravolto con decisioni calate dall’alto senza ascoltare e confrontarsi fino in fondo.

Se saremo uniti Rfi dovrà venire incontro alle nostre ragioni. Perdere una casa è perdere parte della propria vita, costruita con sacrificio e lavoro».