Eboli: salta la convenzione con l’Università di Salerno per i tirocinanti

La notizia è assurta agli onori delle cronaca da un paio di giorni e il direttivo di XD390 affida ad una nota stampa la propria presa di posizione. “Non abbiamo avuto il tempo di digerire la questione Servizio Civile che subito ci viene servito un altro boccone amaro: il mancato rinnovo della convenzione del Comune con l’Università di Salerno per i tirocini”, scrive il gruppo giovanile.

L’accordo sottoscritto dal Rettore Vincenzo Loia, si inseriva nell’ambito delle attività formative promosse dall’Università per agevolare le future scelte professionali degli studenti

Di cosa si tratta

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Salerno, con delibera Rep. n.156/2017 del 26/09/2017, ha approvato lo schema di “Convenzione quadro per tirocini di formazione ed orientamento curriculare” e la relativa modulistica. Le cosiddette “convenzioni quadro” per tirocini sono convenzioni per tirocini di interesse comune a più corsi di studio e/o strutture didattiche e sono di competenza dell’Amministrazione Centrale.

I tirocini curriculari possono essere svolti dagli studenti durante il corso di studio e sono solitamente finalizzati al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.

Le richieste di attivazione acquisite al protocollo di Ateneo sono oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Diritto allo Studio-Servizio Placement e del Delegato del Rettore al Placement, in collaborazione con l’Ufficio Legale e Contratti. L’Ufficio preposto provvede ad acquisire tutte le informazioni necessarie sul soggetto preponente e, nel caso in cui si ritiene la “convenzione quadro” di interesse per l’Ateneo e per gli studenti universitari, si sottopone il documento di convenzione al Rettore per la controfirma.

Mancato rinnovo della convenzione del Comune di Eboli con l’UNISA

“Siamo stanchi dell’indifferenza e della strafottenza di quest’amministrazione circa le tematiche giovanili (e non solo), che minacciano gravemente ogni giovane che decide di restare a Eboli e investire qui il proprio futuro. Non è ammissibile che in questa città, da anni ormai, si miri a uccidere le speranze e i sogni dei giovani”.

Assenza del Forum dei giovani

E infine una bordata all’indirizzo del Forum dei Giovani: “siamo molto stanchi di questo Forum dei Giovani completamente assente, inetto e catatonico, disinteressato alla vita politica di questa città e assolutamente negligente circa il futuro dei giovani della nostra città”.