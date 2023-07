Eboli: anche il Forum dei Giovani deluso e insoddisfatto nei confronti dell’amministrazione comunale e dell’assessore Alessia Palma

È dalla ultima seduta di consiglio che emergono grosse novità e i giovani, all’unanimità, trovano grandi accordi.

“Ci tenevamo ad esprimere profonda delusione e insoddisfazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Eboli, in particolare all’assessore alle Politiche Giovanili Alessia Palma per l’assenza di risposta alla nostra richiesta di manutenzione ordinaria della nostra sede e approvvigionamento di materiale essenziale”.

La richiesta che il Forum ha avanzato nei confronti di amministrazione e Assessore arreca la data del 25 Maggio con protocollo numero 23211 “non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta. Come organizzazione giovanile, la nostra sede svolge un ruolo fondamentale nel promuovere opportunità per i giovani e coinvolgerli attivamente nella vita cittadina. Purtroppo, la sua attuale condizione e la mancanza di materiali basilari limitano la nostra capacità di svolgere il nostro lavoro in modo efficace”.

Le dichiarazione del presidente Simeone

Il presidente Andrea Simeone aggiunge: “Abbiamo presentato una richiesta dettagliata di manutenzione ordinaria per la nostra sede e l’approvvigionamento di materiale necessario, come cancelleria, scrivanie, sedie e computer. Tuttavia, ad oggi, non abbiamo ricevuto una risposta adeguata o un impegno concreto per soddisfare le nostre necessità”.

Non ci stanno i giovani del Forum e attaccano: “Il Forum dei Giovani desidera ribadire l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo con l’Amministrazione Comunale al fine di garantire l’attenzione alle esigenze dei giovani e il pieno funzionamento della nostra sede. Riteniamo che sia fondamentale creare un ambiente favorevole per il coinvolgimento giovanile e per la realizzazione delle aspirazioni dei giovani di Eboli”.

Le accuse di inerzia e assenza

“L’inerzia e l’assenza di risposte concrete dimostrano un grave fallimento nell’adempimento del ruolo dell’Assessore alle Politiche Giovanili nel rappresentare, sostenere e difendere i diritti e le necessità dei giovani di Eboli. La mancanza di trasparenza e di un dialogo costruttivo evidenzia un atteggiamento irresponsabile e negligente verso una componente così importante della nostra comunità. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di Eboli e al Sindaco di prendere in considerazione la nostra richiesta e di intraprendere le azioni necessarie per risolvere le problematiche evidenziate. Siamo pronti a collaborare con l’Amministrazione per trovare soluzioni che garantiscano un ambiente adeguato verso una componente così importante, forse la più importante della nostra città. Siamo pronti a farci carico di tutte le mancanze che fino ad ora hanno contraddistinto le politiche giovanili, avviando una collaborazione con l’amministrazione, per trovare finalmente tante soluzioni per i giovani della nostra comunità”.

I Giovano del Forum di Eboli “con grande entusiasmo partecipano all’inaugurazione della nuova sede del forum dei giovani di Pontecagnano, ma con tanta rabbia torneremo nel nostro ambiente, totalmente inadeguato”.