Concerto di premiazione del “IV Concorso Internazionale di Composizione per Banda – Ruggiero Leoncavallo” – Città di Castellabate

A Castellabate andrà in scena la premiazione della quarta edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Banda “Ruggiero Leoncavallo” organizzato dall’Associazione Concerto Bandistico “S.Cecilia” di Castellabate. Come molti sanno, il celebre compositore di origine partenopea, autore dell’opera “Pagliacci”, ha trascorso a Castellabate alcuni anni della sua fanciullezza. Il concorso, nell’anno di celebrazione dei 900 anni dalla fondazione del Castello dell’Abate, ha perseguito lo scopo di favorire l’interesse verso la tradizione musicale bandistica, così viva a Castellabate, e di ampliare il repertorio originale per banda di medio-facile difficoltà. All’interno del Castello Medievale, dal 31 Agosto al 2 Settembre, si terrà un campus musicale, con la presenza dell’Orchestra di Fiati del Cilento, guidato dai tre giurati del concorso, compositori e direttori di fama internazionale : Jacob De Haan, Lorenzo Pusceddu e Michele Mangani.

I premiati

Le prove nel Castello, saranno aperte al pubblico e finalizzate all’esecuzione dei brani vincitori del concorso nel concerto di premiazione che si terrà nello stesso luogo, il 2 Settembre alle ore 20.30. Tra i 26 brani in gara, alcuni arrivati anche dall’estero, sono stati selezionati i due vincitori a premio : 1° posto – Flavio Remo Bar col brano “Festa del Villaggio” dedicato ai 900 anni dalla fondazione del Castello Medievale di Castellabate. 2° posto – Walter Farina col brano “Hantirium”. Altri due brani sono stati segnalati per la loro alta qualità.

Il primo è di Mattia Barbato, dal titolo “Ercula” dedicato alla cittadina di Agropoli. L’altro è di Dario Bortolato ed ha come titolo “La valse du cavalier fantôme.