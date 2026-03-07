Comunità del Parco: via libera per la creazione di un’unica DMO

Si è riunita ieri a Vallo della Lucania la Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alla presenza del presidente Stefano Sansone, del presidente dell’Ente Parco Giuseppe Coccorullo, del direttore Romano Gregorio e dell’assessore regionale Angelica Saggese.

L’incontro

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’emergenza cinghiali, la messa in sicurezza delle strade rurali e il Piano di Sviluppo Economico e Sociale. Particolare attenzione è stata dedicata alla costituzione di un’unica DMO che rappresenti l’intero territorio del Parco e delle aree contigue, in vista della scadenza del 31 marzo. Al presidente Sansone spetterà ora il compito di coordinare, entro venerdì prossimo, le adesioni formali dei Comuni al comitato promotore.

“Era importante trovare unità e far emergere la volontà di lavorare insieme”, ha dichiarato l’assessore Saggese. Soddisfazione anche da parte del presidente Coccorullo e del direttore Gregorio, che da mesi sostengono la necessità di una strategia turistica condivisa.