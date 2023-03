Comune del Cilento a sostegno delle famiglie in difficoltà: ridotto l’IMU per immobili diversi dall’abitazione principale, i dettagli

Con la delibera n.2 del 23/02/2023, il Consiglio Comunale di Casaletto Spartano ha deciso di ridurre l’aliquota IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’articolo 1 L. 160/2019, portandola dallo 0,76% allo 0,66% per l’anno 2023.

Il provvedimento

Questa decisione rappresenta un sostegno importante per i possessori di immobili detenuti a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali di godimento che annualmente sono tenuti al versamento dell’IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

I beneficiari

In particolare, questa riduzione dell’aliquota IMU beneficerà i possessori di “seconde case”, locali commerciali e artigianali, ricoveri animali, aree edificabili e fabbricati in corso di costruzione. Questa decisione arriva in un periodo economico difficile per le famiglie, e rappresenta un sostegno concreto da parte dell’amministrazione comunale di Casaletto Spartano, non solo per i cittadini residenti, ma anche per coloro che hanno stabilito la residenza altrove ma mantengono un legame con il loro paese d’origine.

Negli ultimi quattro anni, l’amministrazione comunale ha adottato politiche di bilancio e una corretta gestione delle risorse che hanno permesso di alleggerire il carico fiscale e tariffario gravante sui concittadini, senza pregiudicare la qualità dei servizi erogati. La riduzione della tariffa delle lampade votive da € 30,50 a € 10,00 e la diminuzione del ticket mensa scolastica da € 4,00 a € 2,00 sono solo alcuni esempi di queste politiche.

L’impegno dell’Ente

L’amministrazione comunale di Casaletto Spartano è sempre stata attenta alle esigenze del territorio e sta lavorando incessantemente per garantirne il soddisfacimento più completo possibile. Prossimamente, verrà presentato alla cittadinanza un importante provvedimento contenente diverse misure rivolte a tutte le fasce della popolazione, finalizzato ad incidere positivamente sul complessivo livello di benessere economico, sociale ed ambientale della comunità. In sintesi, l’amministrazione comunale di Casaletto Spartano sta facendo il possibile per sostenere i propri cittadini e garantire un futuro prospero per la comunità.