“Complessità elementare”, il nuovo EP del capaccese The Sniper

È in arrivo l’EP Complessità elementare, frutto dell’incontro artistico tra il rapper The Sniper, originario di Capaccio Paestum, e il produttore DJ West. L’uscita è prevista per l’etichetta Fat Wax. DJ West è un nome noto nella scena hip-hop, avendo già collaborato con artisti di calibro come Murubutu, Claver Gold e Moder, il che conferisce al progetto un’immediata aura di qualità e professionalità.

I quattro elementi e la chiave “puramente terrena”

L’intero lavoro si basa su un concept profondo: i quattro elementi fondamentali della vita. Complessità elementare si compone, infatti, di quattro brani, ciascuno dedicato a un elemento: “Clipper” al fuoco, “Best Bräu” all’acqua, “Bobcat” alla terra e “OCB” all’aria.

Tuttavia, il tema viene affrontato con una prospettiva singolare e “puramente terrena”, come spiegato dagli artisti stessi: «In questo progetto sono racchiusi i quattri elementi alla base della vita: il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria. Ma in chiave puramente terrena. Per questo motivo, il fuoco diventa un accendino, l’acqua una birra, la terra uno scavatore e l’aria è rappresentata dal fumo che fuoriesce da delle cartine. La perdizione la fa da padrona». Questa citazione svela il filo conduttore dell’opera: la discesa nel tunnel dell’abuso di sostanze.

Un cortometraggio a puntate e il cambio di prospettiva

L’EP non si limita al solo aspetto musicale. Tutti i brani sono collegati a video recitati che, uniti, formano un cortometraggio a puntate. Questa narrazione visiva segue il “lento percorso distruttivo del protagonista (The Sniper) e del suo abuso di droga e alcool”.

Inizialmente, le riprese in prima persona non mostrano mai il volto del protagonista, che si palesa solo nel finale del terzo video. Da qui, un momento di svolta cruciale, descritto come: «Da quel momento si verifica qualcosa di impensabile: l’anima che esce dal corpo per avere una sorta di illuminazione, solo per poi tornare indietro per guardare dall’esterno ciò che fino a questo momento abbiamo visto solo tramite gli occhi del protagonista, e comprendere che l’essenza non è altro che una questione di prospettiva».

Il culmine narrativo si ha con il videoclip ufficiale di “Best Bräu”, dove The Sniper, ormai “totalmente cambiato e reso cinico”, incontra DJ West.

I featuring e l’edizione limitata

L’EP vanta diverse collaborazioni:

“Clipper”, il brano d’apertura, vede la partecipazione della cantante Elisa Attanasio .

. “Best Bräu” è arricchito dagli scratch di Dee Jay Park .

. In “Bobcat” è presente il rap di Rosario Molesto.

Per i collezionisti, Complessità elementare è stato stampato in una edizione limitata in vinile: trenta copie numerate a mano, più una speciale con un disegno top secret. Le copie sono disponibili per l’acquisto sul Bandcamp della label Fat Wax.

Credits tecnici e artistici

La realizzazione tecnica del progetto è interamente a cura di DJ West, che ha composto, arrangiato, mixato e masterizzato l’EP, registrato presso gli studi De Vita Records & Smoka rec. L’aspetto visivo è curato da due artisti: l’artwork sulla cover è opera di Giulio Di Scola, mentre quello sul retro è a cura di Novanta.