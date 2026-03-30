Commissioni Riserva Area Marina Protetta: è Nicodemo Giudice il nuovo Presidente

È Nicodemo Giudice, imprenditore di Sapri, il nuovo presidente della Commissione di Riserva dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta. Una commissione che affianca l’Ente Parco nella formulazione di pareri e proposte obbligatorie su regolamenti, attività, bilanci e sulla tutela dell’Area Marina Protetta.

Le parole di Nicodemo Giudice

“Innanzitutto mi occorre ringraziare l’Onorevole Pichetti Fratin, il Ministro appunto per l’Ambiente, il viceministro agli esteri l’onorevole Cirielli e il sottosegretario alle Infrastrutture ai Trasporti Iannone perché sono stati loro a credere nella mia persona e nel mio percorso lavorativo per affidarmi un incarico così importante, a cui tengo particolarmente perché è strettamente e intimamente collegato alla mia attività professionale – ha affermato Giudice – Diciamo che la commissione di riserva per l’area marina protetta è un organo di controllo che comunque è prevalentemente consultivo, che lavora con l’ente gestore dell’Area Marina Protetta che è il Parco, attraverso una importante interazione. Si tratta di uno lavoro da fare in maniera sinergica con i comuni interessati di Camerota e San Giovanni a Piro”.

Giudice si è poi espresso sull’importanza e sulla bellezza dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta. “Parliamo di un’area stupenda, un’area prestigiosissima che tutti conosciamo e che forse probabilmente dovremmo conoscere meglio – ha poi aggiunto – La commissione nelle sue competenze deve fornire un supporto tecnico e istituzionale relativamente alla salvaguardia di tutte le specie marine, flora e fauna, nonché deve dare chiaramente una spinta in modo particolare alle attività sostenibili che si possono espletare lungo questo tratto di crosta. Parliamo sicuramente del turismo nelle sue varie forme che dovremmo cercare di esaltare senza intaccare la natura. Anzi cercando di dare qualcosa in più alla natura che rappresenta il bene primario di questi territori, il bene da proteggere”.