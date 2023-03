Come scegliere un’impresa di pulizie 10 consigli

Se sei alla ricerca di una società di pulizie per la tua casa o il tuo ufficio, ci sono diversi fattori da considerare per scegliere l’azienda giusta.

In questo articolo realizzato con l’aiuto degli epserti del settore, gli amici di Luxer, ti forniremo 10 consigli utili per aiutarti nella scelta dell’impresa di pulizie più adatta alle tue esigenze. Dalle verifiche delle referenze alla copertura assicurativa, passando per la scelta dei prodotti e delle attrezzature, scoprirai come selezionare un’impresa di pulizie affidabile e professionale.

Inoltre, ti daremo suggerimenti per richiedere un contratto trasparente e controllare la conformità dell’azienda alle normative sulla privacy dei dati personali dei clienti.

Seguendo questi consigli, potrai scegliere un’impresa di pulizie che ti offra un servizio di qualità e ti permetta di godere di ambienti sempre puliti e igienizzati.

Definisci le tue esigenze di pulizia

Definire le proprie esigenze di pulizia significa stabilire quali aree della casa o dell’ufficio devono essere pulite, con quale frequenza e con quale livello di dettaglio.

Ad esempio, si potrebbe decidere di voler una pulizia generale di tutta la casa una volta alla settimana, ma di voler una pulizia più approfondita delle camere da letto e dei bagni.

Inoltre, è importante stabilire se si vuole che l’impresa di pulizie utilizzi prodotti ecologici o se si hanno particolari esigenze, come la pulizia di tappeti o la pulizia di superfici delicate.

Definire le esigenze di pulizia in modo chiaro aiuta a trovare l’azienda di pulizie giusta e a ottenere un servizio su misura.

Cerca aziende affidabili e con esperienza

Quando si cerca un’azienda di pulizie affidabile ed esperta, è importante considerare alcuni fattori come:

La reputazione dell’azienda sul mercato: cercare informazioni e recensioni online e chiedere riferimenti ad amici e conoscenti. La durata dell’attività dell’azienda: più lunga è l’esperienza dell’azienda nel settore, maggiori sono le probabilità di ottenere un servizio di qualità. La disponibilità a fornire informazioni sul personale: chiedere informazioni sul processo di selezione, formazione e supervisione del personale addetto alle pulizie. La professionalità e l’affidabilità dell’azienda: assicurarsi che l’azienda abbia tutti i requisiti legali, come ad esempio la registrazione alla Camera di Commercio, e che rispetti gli accordi e i termini concordati con i clienti. La flessibilità dell’azienda: cercare un’azienda che possa adattarsi alle proprie esigenze e che offra soluzioni personalizzate e su misura.

Verifica la copertura assicurativa dell’azienda

È importante verificare che l’azienda di pulizie abbia una copertura assicurativa adeguata per tutelare i propri clienti in caso di danni o incidenti durante la pulizia. Alcuni punti da considerare sono:

Controllare se l’azienda ha una polizza assicurativa valida e se copre tutti i servizi offerti. Verificare quali sono le condizioni di copertura della polizza, in particolare per quanto riguarda i danni a terzi e il furto. Chiedere all’azienda di pulizie di fornire una copia della propria polizza assicurativa. Controllare se l’azienda di pulizie ha un sistema di segnalazione dei danni e come gestisce le eventuali controversie.

Assicurarsi che l’azienda di pulizie abbia una copertura assicurativa adeguata può aiutare a prevenire spiacevoli inconvenienti e proteggere la propria casa o ufficio.

Controlla le referenze e le recensioni dei clienti precedenti

Controllare le referenze e le recensioni dei clienti precedenti dell’azienda di pulizie è un modo efficace per valutare la qualità del servizio offerto.

Alcuni suggerimenti da considerare sono:

Verificare le recensioni su siti web e piattaforme di recensioni, come ad esempio Google, Facebook, Yelp o Trustpilot. Chiedere all’azienda di pulizie di fornire riferimenti di clienti precedenti, che possono essere contattati per avere un’opinione diretta sul servizio offerto. Controllare se l’azienda di pulizie ha una pagina web o un portfolio online, dove sono elencati i propri clienti e i servizi offerti. Verificare la reputazione dell’azienda di pulizie su forum e gruppi online, dove è possibile scambiarsi informazioni e pareri.

Controllare le referenze e le recensioni dei clienti precedenti è un modo utile per valutare la qualità del servizio offerto e verificare la professionalità e l’affidabilità dell’azienda di pulizie.

Chiedi un preventivo dettagliato

Chiedere un preventivo dettagliato all’azienda di pulizie è importante per avere un’idea chiara dei costi e dei servizi offerti.

Alcuni suggerimenti da considerare sono:

Descrivere le proprie esigenze di pulizia in modo dettagliato all’azienda di pulizie. Chiedere un preventivo scritto, dove siano specificati i costi per ogni servizio offerto. Verificare se ci sono costi aggiuntivi o se i costi variano in base alla frequenza delle pulizie. Controllare se il preventivo include tutti i servizi richiesti e se ci sono servizi opzionali che possono essere aggiunti.

Chiedere un preventivo dettagliato all’azienda di pulizie è un modo utile per evitare sorprese e avere un’idea precisa dei costi e dei servizi offerti.

Verifica se l’azienda ha certificazioni di qualità

Verificare se l’azienda di pulizie ha certificazioni di qualità è un altro modo per valutare la professionalità e l’affidabilità dell’azienda.

Alcuni suggerimenti da considerare sono:

Verificare se l’azienda di pulizie ha ottenuto certificazioni di qualità, come ad esempio la certificazione ISO 9001 o la certificazione ISSA Cleaning Industry Management Standard (CIMS). Controllare se l’azienda di pulizie segue i principi delle buone pratiche del settore, come ad esempio la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale. Chiedere all’azienda di pulizie se adotta misure specifiche per garantire la qualità del servizio offerto, come ad esempio il monitoraggio costante della soddisfazione del cliente. Verificare se l’azienda di pulizie offre corsi di formazione e aggiornamento al proprio personale, per garantire l’efficacia e la qualità del servizio.

La verifica delle certificazioni di qualità dell’azienda di pulizie è un modo utile per valutare la professionalità e la qualità del servizio offerto, e per scegliere un’azienda di pulizie che rispetti i principi delle buone pratiche del settore.

Chiedi quali prodotti e attrezzature vengono utilizzati per la pulizia

Chiedere quali prodotti e attrezzature vengono utilizzati per la pulizia è importante per assicurarsi che vengano utilizzati prodotti e attrezzature adeguati e sicuri per la pulizia.

Alcuni suggerimenti da considerare sono:

Chiedere all’azienda di pulizie quali prodotti vengono utilizzati per la pulizia, verificando se sono prodotti ecologici e privi di sostanze tossiche. Chiedere all’azienda di pulizie quali attrezzature vengono utilizzate per la pulizia, verificando se sono attrezzature all’avanguardia e sicure per l’ambiente e per il personale. Controllare se l’azienda di pulizie segue le normative in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale. Verificare se l’azienda di pulizie offre servizi personalizzati, in base alle esigenze specifiche del cliente.

Chiedere quali prodotti e attrezzature vengono utilizzati per la pulizia è un modo utile per garantire la sicurezza e la qualità del servizio offerto dall’azienda di pulizie.

Controlla se l’azienda ha un piano di emergenza in caso di problemi

Controllare se l’azienda di pulizie ha un piano di emergenza in caso di problemi è importante per garantire la sicurezza e la continuità del servizio.

Ecco alcune raccomandazioni che potresti prendere in considerazione:

Chiedere all’azienda di pulizie se ha un piano di emergenza in caso di problemi, come ad esempio un malfunzionamento dell’attrezzatura o un incidente sul lavoro. Verificare se l’azienda di pulizie ha un sistema di gestione degli incidenti, con procedure specifiche per affrontare situazioni di emergenza. Controllare se l’azienda di pulizie ha un’assicurazione per la responsabilità civile, per coprire eventuali danni causati durante la pulizia. Chiedere all’azienda di pulizie se ha un servizio di supporto clienti disponibile 24 ore su 24, per risolvere eventuali problemi in modo rapido ed efficiente.

Controllare se l’azienda di pulizie ha un piano di emergenza in caso di problemi è un modo utile per garantire la sicurezza e la continuità del servizio, e per scegliere un’azienda di pulizie affidabile e professionale.

Richiedi un contratto chiaro e trasparente

Richiedere un contratto chiaro e trasparente è importante per evitare malintesi e garantire che siano specificati chiaramente i servizi offerti, i costi e le modalità di pagamento.

Alcuni suggerimenti da considerare sono:

Chiedere all’azienda di pulizie di fornire un contratto scritto che specifichi chiaramente i servizi offerti, i costi e le modalità di pagamento. Verificare che il contratto sia comprensibile e completo, e che includa tutte le informazioni necessarie per il servizio di pulizia. Controllare se il contratto include una descrizione dettagliata dei servizi offerti, come ad esempio il numero di ore di pulizia, la frequenza delle pulizie e le aree da pulire. Verificare se il contratto include informazioni sui costi, come ad esempio il costo orario, il costo totale del servizio e le modalità di pagamento.

Richiedere un contratto chiaro e trasparente è un modo utile per evitare malintesi e garantire che il servizio di pulizia sia fornito in modo professionale e con una corretta gestione dei rapporti contrattuali.

Accertati che l’azienda rispetti le normative sulla privacy dei dati personali dei propri clienti

Accertarsi che l’azienda di pulizie rispetti le normative sulla privacy dei dati personali dei propri clienti è importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali.

Tieni bene a mente queste raccomandazioni:

Chiedere all’azienda di pulizie come gestisce i dati personali dei propri clienti, verificando se rispetta le normative sulla privacy, come ad esempio il GDPR (General Data Protection Regulation). Verificare se l’azienda di pulizie ha un sistema di protezione dei dati, per evitare la perdita o la violazione delle informazioni personali. Controllare se l’azienda di pulizie richiede ai propri dipendenti di firmare una clausola di riservatezza, per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali dei clienti. Chiedere all’azienda di pulizie se fornisce un rapporto periodico sull’utilizzo dei dati personali, per garantire la trasparenza e la conformità alle normative sulla privacy.

Accertarsi che l’azienda di pulizie rispetti le normative sulla privacy dei dati personali dei propri clienti è un modo utile per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali, e per scegliere un’azienda di pulizie affidabile e professionale.