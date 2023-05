Come comporre e scegliere il bouquet perfetto per un regalo

Gli “ultimi romantici” cedono ancora al fascino di regalare e ricevere un mazzo di fiori. Per molti potrebbe rappresentare un gesto banale, ormai démodé, eppure scegliere di rendere omaggio a una persona cara con un bouquet di fiori, è sempre di gran gusto e davvero difficilmente qualcuno potrebbe non gradire il gesto.

Indipendentemente dal genere di occasione (compleanno, anniversario, laurea, nascita, festa della mamma o festa della donna, San Valentino), presentarsi con un mazzo di fiori è sinonimo di raffinatezza, di cura, di affetto e di stile. I fiori sono un “biglietto da visita” che parla di chi li regala, perché non è una scelta da tutti, ma anche un modo per comunicare un messaggio con parole che il linguaggio dei fiori sa esprimere al meglio.

Ma, per centrare il segno, per arrivare al cuore di chi riceve l’omaggio floreale, per riuscire ad emozionare e imprimersi nella mente come un ricordo piacevole e ammirevole, è importante che il mazzo di fiori perfetto venga scelto con cura. Un fiore non vale l’altro, un bouquet non è identico a un altro, ma ogni fiore che compone il mazzo assume un ruolo e un significato diverso all’interno della composizione finale.

Infatti, in base alla loro forma, alla dimensione, al colore, al profumo, un semplice mazzo di fiori si trasforma in un bouquet bello da vedere ma soprattutto ricco di significato. Soprattutto quando si tratta di scegliere un bouquet di fiori per compleanno, sia che funga da accompagnamento ad un altro regalo, ma anche se rappresenti il regalo principale.

Buon compleanno: i fiori più adatti

I fiori per il compleanno,come accennato, sono un gesto che porta con sé un significato specifico, che racchiude un messaggio che si desidera comunicare alla persona che li riceverà. Un po’ come se si trattasse di una lettera che abbandona la carta per assumere la forma e l’odore dei petali dei fiori e arriva dritta al cuore.

Se, dunque, si sceglie di regalare un mazzo di fiori per il compleanno, bisogna fare delle distinzioni in base al grado di affetto che lega il mittente dal destinatario. Per il compleanno di un’amica (ma anche gli uomini amano i fiori, eh!), è meglio prediligere una composizione di fiori dai colori accesi: in genere, i bouquet di fiori misti sono molto apprezzati e allegri, in grado di comunicare gioia e affetto, soprattutto quelli realizzati con gerbere, girasoli, roselline colorate, rose bianche o arancioni. Se, invece, chi festeggia il compleanno è la persona amara, in molti optano per un bouquet di rose rosse, il fiore che, per antonomasia, simboleggia l’amore eterno e la passione di coppia.

Ma i fiori sono adatti per ogni occasione, non solo per il compleanno. Sono un must have quando si festeggia un anniversario di matrimonio o di fidanzamento, per festeggiare San Valentino o per esprimere le proprie congratulazioni ad una persona che ha conseguito la laurea. Le composizioni floreali, in questo caso, sono molto versatili, poiché sulla scelta influiscono anche i gusti della persona che le riceverà.

In occasione della festa della donna e/o della festa della mamma, quasi nessun figlio, marito o fidanzato si sognerebbe di rientrare a casa senza un omaggio floreale, o di farlo recapitare a sorpresa accompagnato da un bigliettino. Anche in questo caso, i bouquet di fiori misti sono molto consigliati, soprattutto quelli dalle tonalità allegre come le anemoni, le fresie, le mimose, i girasoli, le azalee, le gardenie o le orchidee.

Se l’evento da festeggiare è una nascita o un battesimo, infine, i fiori più indicati sono quelli dai colori tenui come il rosa e l’azzurro oppure i fiori bianchi, come i gigli o le orchidee, e i tulipani, tre tipologie di fiori che simboleggiano la purezza. È importante ricordare che, se verranno portati in ospedale ai neogenitori, i fiori scelti non debbano essere particolarmente profumati, poiché potrebbero dar fastidio al neonato o alla mamma che ha appena partorito.

È difficile scegliere? Compra i fiori online

È chiaro, non tutti nascono con uno spiccato senso del gusto, dunque potrebbe risultare difficile scegliere la giusta composizione che racchiuda alla perfezione l’eleganza, la raffinatezza, la fantasia, l’emozione e i sentimenti che il mittente vuole comunicare. Ma per soddisfare tutti questi requisiti, viene in aiuto la vendita fiori online per un compleanno, un servizio che mette a disposizione dei clienti uno staff di fioristi professionisti, specializzati nel significato dei fiori adatti per ogni occasione.

Riuscire a combinare i fiori, le foglie e gli altri materiali che completano la visione d’insieme del bouquet sarà molto più facile se ci si affida ai consigli degli esperti del settore floreale; inoltre, online si trovano bouquet già pronti, confezionati con fiori particolari, con decorazioni specifiche, abbinati seguendo uno stile armonico e ispirato dalle sfumature cromatiche.