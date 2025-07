“ColtoCircuito” a Castellabate: l’attrice Lunetta Savino si racconta in piazza X Ottobre 1123

Prosegue con successo la rassegna “ColtoCircuito” a Castellabate. Dopo l’incontro con l’attore e doppiatore Luca Ward, ieri sera, domenica 6 luglio, è stata la volta dell’attrice Lunetta Savino che si è raccontata tra carriera e vita privata nella splendida cornice di Piazza X Ottobre 1123. Presenti il vicesindaco e assessore alla cultura, Luigi Maurano e il presidente Dlivemedia, Professore Roberto Vargiù.

La serata

L’attrice, tra le più amate dal pubblico italiano, si è aperta con generosità e ironia, regalando momenti di emozione e riflessione a tutti i presenti. Volto amatissimo del piccolo e grande schermo, Lunetta Savino è entrata nel cuore degli italiani grazie a ruoli iconici, tra cui quello di Cettina in Un medico in famiglia, ma la sua carriera è costellata di interpretazioni intense anche in teatro e cinema d’autore. Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, ha calcato palcoscenici importanti ed è stata diretta da registi di grande prestigio, dimostrando una versatilità rara e una passione autentica per il mestiere dell’attore.

Durante l’incontro, organizzato nella piazza centrale del borgo reso celebre dal film Benvenuti al Sud, Lunetta Savino ha risposto anche alle domande dei giovani attori della compagnia teatrale “Il Grifone”. Un momento magico, in cui l’attrice ha voluto incoraggiare chi muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, offrendo consigli sinceri e raccontando le difficoltà e le gioie del suo percorso. Visibilmente colpita dalla bellezza di Castellabate e dalla calorosa accoglienza ricevuta, la Savino non ha nascosto il suo entusiasmo per il borgo che ha fatto da sfondo a una delle commedie italiane più amate degli ultimi anni.

I prossimi appuntamenti

Attesa per i prossimi appuntamenti della rassegna, il 9 luglio sarà la volta dell’attore Marco Rossetti (Piazza Caduti del Mare – Santa Maria), Giampaolo Morelli l’11 luglio (Piazza Madre Teresa di Calcutta – Lago), Stefano Fresi il 19 luglio (Castello dell’Abate – Castellabate Capoluogo), Alessandro Di Battista il 27 luglio (Castello dell’Abate – Castellabate Capoluogo) e Domenico Iannacone l’11 agosto (Area Portuale San Marco.