Coldiretti rinnova le cariche in due comuni del Cilento: ecco i nuovi eletti

Il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento ha un nuovo volto a Castel San Lorenzo e Felitto. Antonio Peduto, allevatore e coltivatore, è stato eletto come presidente della sezione di Coldiretti di Castel San Lorenzo. Ad affiancarlo il consiglio direttivo composto da Rosa Rizzo, Francesca Scairato, Pasquale Durante e Antonio Maffeo.

L’elezione a Castel San Lorenzo

L’elezione di Peduto si è svolta durante una riunione nella quale si è anche costituito l’intero consiglio direttivo della sezione castellese, il quale lavorerà al fianco del presidente per portare avanti le attività della sezione e rappresentare al meglio gli interessi degli agricoltori e degli allevatori della zona.

Le novità a Felitto

Non solo a Castel San Lorenzo, ma anche a Felitto si è votato per eleggere il nuovo presidente della sezione di Coldiretti. Francesco Iacovazzo è stato eletto alla guida della sezione felittese, insieme a Luana Schiavo, Vito Caroccia, Antonio Mucciolo e Armando Caimano, membri del consiglio direttivo.

Le elezioni per la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli direttivi delle sezioni di Coldiretti rappresentano un momento importante per il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, perché offrono l’opportunità di eleggere persone capaci di rappresentare al meglio gli interessi degli agricoltori e di lavorare per il bene della comunità rurale.