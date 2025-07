Classifica Censis delle Università Italiane: l’Unisa si conferma tra i “Grandi Atenei”

Sono stati pubblicati i risultati dell’indagine Censis Rapporto Università 2025/26, l’analisi annuale di riferimento del sistema universitario italiano condotta dall’Istituto CENSIS.

La posizione dell’Unisa

Come riportato dalla nota metodologica Censis, “resta stabile al sesto posto, al pari dello scorso anno, l’Università di Salerno”, con punteggio generale di 86,2 (l’anno scorso era di 85,8).

L’Ateneo – stabilmente annoverato nel gruppo dei “grandi Atenei” (da 20.000 a 40.000 iscritti) – mostra anche in questa edizione performance particolarmente positive sugli indicatori “Borse e altri servizi e contributi a favore degli studenti” (con punteggio di 95, è terzo nel cluster) e “Strutture” (punteggio 94 e quarto posto nel custer). Mantiene il podio sulla voce “Comunicazione e Servizi digitali”, dove quest’anno UNISA si colloca al 3° posto in Italia tra i grandi Atenei. Anche per i Servizi erogati alla comunità, l’Ateneo si posiziona tra i primi 5 grandi Atenei, per il totale di alloggi e servizi mensa a disposizione degli studenti.

Il rapporto Censis Università 2025/26

Il monitoraggio prende in esame – come in ogni edizione – 6 famiglie di indicatori di valutazione, per verificare cosa annualmente offre ciascun Ateneo in termini di:

Borse (spesa degli Atenei per interventi a favore degli studenti); Strutture disponibili (numero posti aula, posti biblioteche, posti laboratori e postazioni informatiche, rapporto studenti regolari /docenti); Servizi erogati (numero di pasti erogatici, posti e contributi alloggi); Attività di Internazionalizzazione (totale studenti internazionali sul totale degli iscritti; numero studenti incoming e outcoming; spesa degli Atenei a favore della mobilità internazionale degli studenti); Comunicazione e servizi digitali (sito web e social, privacy e sicurezza, brand identity); Livello di Occupabilità dei propri laureati (tasso di occupazione dei laureati);

Gli Atenei statali esaminati, 58 in totale, sono stati suddivisi in cinque gruppi (piccoli, medi, grandi, mega e politecnici) sulla base del parametro dimensionale (numero medio di iscritti), desunto dall’elaborazione condotta dall’Ufficio di statistica del MUR su dati ANS-Anagrafe Nazionale degli Studenti, nel triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/2024.