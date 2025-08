Cittadini in azione ad Agropoli: via Eduardo De Filippo messa in sicurezza dai residenti

Ad Agropoli, la questione della sicurezza stradale lungo via Eduardo De Filippo, arteria che connette via Belvedere alla collina del Carrubo, ha raggiunto un punto di svolta grazie all’iniziativa dei cittadini. Da tempo, la strada era nota per la sua pericolosità in alcuni tratti, caratterizzati da una larghezza insufficiente a garantire il transito sicuro di due veicoli contemporaneamente.

Questa situazione aveva generato notevoli disagi e preoccupazioni tra i residenti, che si sono visti costretti a convivere con un’infrastruttura non adeguata alle esigenze del traffico locale.

L’iniziativa dei cittadini dopo l’inerzia comunale

Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento rivolte al Comune di Agropoli, l’ente locale non è riuscito a fornire una soluzione in tempi rapidi, adducendo motivazioni legate all’impossibilità di intervenire celermente.

Di fronte a questa inerzia, i residenti hanno dimostrato un notevole spirito di iniziativa e senso civico. Dopo aver ottenuto i necessari nulla osta, questa settimana sono stati avviati i lavori per un parziale ampliamento della carreggiata. Questa “piccola opera”, è destinata a migliorare significativamente la sicurezza della circolazione veicolare.

Benefici attesi e impatto sulla viabilità locale

L’intervento autonomo dei residenti non solo mira a rendere più sicura via Eduardo De Filippo, ma avrà anche un impatto positivo sulla viabilità complessiva della zona. Le opere permetteranno infatti di rimuovere il senso unico che era stato imposto tra via Eduardo De Filippo e via Selva.

Tale restrizione aveva in precedenza causato ulteriori disagi ai residenti, costretti a percorsi alternativi. La riapertura al doppio senso di marcia contribuirà a fluidificare il traffico e a ridurre i tempi di percorrenza per chi abita o transita in quest’area di Agropoli.