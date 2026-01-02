Cinema a Salerno e provincia, tutti i film e gli orari del weekend

L’inizio del nuovo anno porta con sé una programmazione ricca e variegata nelle sale cinematografiche del salernitano. Dai grandi blockbuster internazionali alle commedie italiane più attese, l’offerta copre l’intero territorio, da Salerno città fino a Sala Consilina e Policastro Bussentino.

Le grandi uscite a Salerno città

Il capoluogo offre diverse opzioni per gli appassionati. Al The Space Cinema Salerno la programmazione è imponente, con proiezioni che spaziano dal nuovo capitolo della saga di James Cameron, Avatar – Fuoco e Cenere (disponibile in diverse sale e orari come 12:20, 19:05 e 21:30), al ritorno dell’animazione con Zootropolis 2 e Spongebob – Un’avventura da Pirati. Per chi cerca emozioni forti, è in sala il thriller coreano No Other Choice – Non c’è altra scelta (VM 14), mentre gli amanti della storia possono optare per Norimberga.

Sempre in città, il Cinema San Demetrio punta tutto sul nuovo film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Buen Camino, con tre spettacoli giornalieri alle 17:00, 19:30 e 22:00. Il Cinema Fatima propone invece Primavera (ore 18:00, 20:00 e 22:00).

Appuntamenti in provincia

La provincia non è da meno, con sale attive in molti comuni:

Pontecagnano Faiano : Al CineMaximall la scelta è vasta, con Buen Camino , Spongebob e Avatar – Fuoco e Cenere a coprire tutte le fasce orarie, dal pomeriggio fino a tarda serata.

: Al la scelta è vasta, con , e a coprire tutte le fasce orarie, dal pomeriggio fino a tarda serata. Cava de’ Tirreni : All’ Alambra sono in programma Spongebob (ore 17:30) e Buen Camino (19:30 e 21:30).

: All’ sono in programma (ore 17:30) e (19:30 e 21:30). Giffoni Valle Piana : Il Giffoni Multicinema propone Buen Camino , Spongebob e il film Una di famiglia (VM 14). Presso la sala Galileo Galilei è invece disponibile Primavera .

: Il propone , e il film (VM 14). Presso la sala è invece disponibile . Eboli: Il Cine Teatro Italia offre una selezione tra Avatar e Spongebob, con spettacoli divisi tra le sale Italia ed Europa.

Cinema nelle zone sud e costiere

Scendendo verso il Cilento e il Vallo di Diano, l’offerta rimane costante. A Sala Consilina, il cinema Adriano proietta Avatar – Fuoco e Cenere, disponibile anche nella spettacolare versione 3D alle ore 21:00. A Policastro Bussentino, il Tempio del Popolo ospita Buen Camino con spettacoli alle 19:00 e 21:30.

Altre proiezioni sono attive a Nocera Inferiore (Sala Roma), Pagani (Multisala La Fenice), Pellezzano (Cinema Teatro Charlot) e Marina di Camerota (Bolivar), garantendo a tutti i residenti della provincia la possibilità di godersi i successi del momento senza lunghi spostamenti. Ad Agropoli, fino al 6 gennaio alle ore 11 sarà proiettato Avatar; alle 16:00 SpongeBob: un’avventura da pirati. Alle 18, 20 e 22 il successo di Checco Zalone, Buen Camino.