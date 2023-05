Cilento, un corso BLS-D sull’uso del defibrillatore: acquisite le competenze vitali per soccorrere le persone

Si è svolto a Valle dell’Angelo il corso BLS-D (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione) dedicato a tutte le fasce d’età.

L’iniziativa

La giornata formativa, ad accesso gratuito ed organizzata dal comune guidato dal sindaco, Angelo Iannuzzi, dall’A.P.S. Ircomunità e dal Centro di Formazione BLS-D Vallo Cuore, ha avuto l’obiettivo di far acquisire a tutti i partecipanti gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per intervenire in caso di necessità di soccorso con massaggio cardiaco, uso del defibrillatore semi automatico e manovre di disostruzione negli adulti, nei bambini e nei lattanti.

Il corso, tenuto da professionisti qualificati, ha destato l’interesse di diverse persone nella piccola comunità cilentana.

Ma in cosa consiste il corso BLSD e cos’è?

Il corso di “Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione” è un programma di formazione che mira a fornire competenze di base per la gestione delle emergenze mediche. Questo corso è progettato per insegnare le conoscenze e le abilità necessarie per fornire un supporto vitale iniziale a una persona in stato di emergenza, in particolare quando si tratta di disturbi cardiaci.

È importante sottolineare che il corso di “Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione” fornisce una formazione di base e non sostituisce la formazione medica professionale. È sempre consigliabile cercare assistenza medica immediata in caso di emergenza e contattare il personale sanitario qualificato.