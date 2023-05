Battipaglia sempre più sicura: arrivano 4 defibrillatori

Il Comune di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, ha aderito al progetto “Cuore Nostro” ideato dalla società MG Communication srl. Un’iniziativa finalizzata a rendere la città sempre più cardioprotetta attraverso la distribuzione di defibrillatori e la formazione di cittadini volontari all’uso di questi dispositivi salvavita.

Consegna di 4 nuovi defibrillatori

L’evento principale è fissato per venerdì 5 maggio alle ore 12.00 presso il Salotto Comunale, dove avverrà la consegna di 4 nuovi defibrillatori, di cui uno fornito in dotazione su un’auto della Polizia Locale. Grazie alla collaborazione di importanti sponsor, l’amministrazione comunale ha potuto acquistare questi nuovi strumenti salvavita.

Ringraziamenti agli sponsor e formazione dei volontari

Durante la cerimonia di consegna, verranno anche consegnati gli attestati di ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile l’acquisto dei defibrillatori. Ma il progetto “Cuore Nostro” non si ferma alla sola distribuzione di questi dispositivi, ma prevede anche la formazione di 20 persone all’uso dello strumento salvavita. Il corso si terrà sabato 6 maggio presso le sale del Comune di Battipaglia e permetterà ai volontari di acquisire le competenze necessarie per agire in situazioni di emergenza, esprimendo al contempo la loro cittadinanza attiva.

In sintesi, grazie all’adesione al progetto “Cuore Nostro” e alla collaborazione degli sponsor, Battipaglia si appresta ad essere una città sempre più cardioprotetta. I cittadini saranno pronti a intervenire in caso di emergenza e a dimostrare la loro solidarietà verso la comunità.