Personale Ata a lezione di primo soccorso: l’iniziativa a Roccadaspide

Ha preso il via lo scorso 17 novembre, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Roccadaspide diretto dalla professoressa Rita Brenca, il corso di BLS (Basic Life Support) rivolto ai docenti e a tutto il personale ATA.

Le finalità dell’iniziativa

L’iniziativa ha lo scopo di preparare il personale scolastico ad affrontare le emergenze – urgenze. Così potranno essere sempre in grado di praticare correttamente le manovre di primo soccorso, in caso di necessità per la sicurezza dei bambini, degli adolescenti e degli adulti che frequentano l’ambiente scolastico e non solo.

A patrocinare l’iniziativa il Comune di Roccadaspide, retto dal sindaco, Gabriele Iuliano, tramite apposita delibera di Giunta.

Il commento

“Saper intervenire di fronte ad un’improvvisa urgenza o emergenza medica è un dovere civile. Chiunque può necessitare improvvisamente di un soccorso immediato: sapere cosa fare e non lasciarsi sopraffare dal panico è fondamentale perché ognuno di noi, con pochi gesti corretti, può salvare una vita” ha affermato Daniela Comunale, oncologa e assessore alla Sanità di Roccadaspide

Saranno formate circa centotrenta persone divise in vari gruppi che frequenteranno il corso nei mesi di novembre e di dicembre.

Il corso è stato realizzato con la collaborazione attiva dell’Associazione “Anziani Insieme” diretta dalla Dottoressa Antonietta Scovotto, istruttrice del corso insieme ai professionisti Renato Pucciarelli, Raffaele De Rosa, Paola Sabia e Giuseppe Santangelo, tutti istruttori certificati.

“La nostra amministrazione comunale sostiene tutte le iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini. Sono orgogliosa di sostenere questo progetto e ringrazio, insieme a tutta l’amministrazione, la Dirigente Brenca per aver acconsentito ed aderito all’iniziativa che coinvolge, appunto, docenti e personale ATA affinché possano avere tutte le conoscenze per salvaguardare, in qualsiasi circostanza, la salute degli alunni e non solo” ha affermato Paola Gorrasi, assessore alle Politiche Sociali.

A sostenere e promuovere l’iniziativa anche la consigliera Erika Urti, delegata all’Istruzione del comune: “Coinvolgere anche le scuole in questi percorsi formativi mirati alla tutela della salute è davvero importante in quanto si tratta dell’ambiente in cui tante persone, tra cui di studenti giovanissimi, passano gran parte della loro giornata” ha affermato Urti.